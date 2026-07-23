В Steam состоялся релиз ролевого экшена Dinoblade про динозавров с мечами

Dinoblade, необычный ролевой экшен от независимой студии Team Spino LLC и издательства Boltray Games, официально вышел в сервисе Steam. Проект привлекал внимание аудитории еще на этапе анонсов благодаря специфической концепции, в которой динозавры сражаются друг с другом при помощи гигантского холодного оружия. Перед релизом игра собрала свыше 500 тыс. добавлений в списки желаемого Steam, что стало серьезным показателем интереса со стороны инди-сообщества.

Сюжет переносит игроков в доисторический мир, переживший глобальный катаклизм и изменивший природу древних рептилий. Главным героем выступает молодой Спинозавр, орудующий сокрушительным двуручным мечом из древней энергии. Ему предстоит вступить в отчаянное противостояние с сородичами, которые также овладели боевым арсеналом, чтобы спасти свой вид от неизбежного вымирания.

Игровой процесс строится вокруг исследования нескольких биомов - от иссушенных каньонов до затуманенных джунглей. На каждой территории обитает свой Альфа-хищник, исполняющий роль босса региона. В боях разработчики делают ставку на элементы соулслайк механик, включая своевременные перекаты, уклонения, парирования, составление комбинаций ударов и поиск легендарного снаряжения.

Как отметили авторы из Team Spino LLC, команда приложила максимум усилий, чтобы сделать проект, в который им самим приятно играть, а поддержка сообщества сыграла ключевую роль в завершении разработки. В честь релиза на Dinoblade действует стартовая скидка 10%, снижающая ценник с 855 руб. до 769 руб. до 30 июля 2026 года. В Steam также доступна бесплатная демоверсия, а сам тайтл поддерживает русский язык на уровне интерфейса и субтитров.

Несмотря на динамичные сражения с обилием крови и жестокими кат-сценами, системные требования у проекта довольно скромные: для запуска достаточно процессора уровня Intel Core i5-7500, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 на 4 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти. Для игроков, предпочитающих менее жестокий контент, авторы предусмотрели опцию отключения визуальных эффектов крови. Саундтрек с темами ключевых боссов также уже опубликован на платформе Bandcamp.