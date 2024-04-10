Представлен новый трейлер средневековой стратегии с динозаврами Dinolords

Издательство Ghost Ship Publishing и компания-разработчик Northplay выпустили новый тизер-трейлер стратегии в реальном времени Dinolords.
"Мы очень рады возможности представить Dinolords на сегодняшней выставке Triple-i Initiative Showcase", - сказал генеральный директор Ghost Ship Publishing Сорен Лундгаард в пресс-релизе. "Мы постоянно находимся под впечатлением от работы Northplay, и мы рады, что можем предложить им платформу для демонстрации их игры сообществу инди-игроков. Northplay - прекрасный пример того, насколько талантлива датская игровая индустрия, и я просто не могу поверить, что они раскрыли великий секрет о нашей истории, наполненной динозаврами!"
Действие Dinolords происходит в альтернативной истории, в которой король Дании начинает первый конфликт с участием динозавров, вторгшись в Англию. Игрокам предстоит взять на себя роль английского лорда, защищая свои земли от свирепых захватчиков и приручая для битвы своих собственных первобытных зверей.
Смешивая стратегию в реальном времени с ролевой игрой, Dinolords позволит игрокам собирать ресурсы, строить города, возводить укрепления и командовать отрядами в новой шокирующей эпохе средневековых войн.
Dinolords выйдет в раннем доступе для ПК через Steam в 2025 году.