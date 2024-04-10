Представлен новый трейлер средневековой стратегии с динозаврами Dinolords

Стратегия в альтернативно-историческом сеттинге.

Согласно сюжету, викинг Эрик Рыжий в 985 году находит в леднике яйца древних динозавров. Рептилий завозят в Скандинавию, приручают и начинают использовать в войнах.

В 1002 году король Дании Свен Вилобородый с армией динозавров вторгается в Англию. Чтобы защитить королевство, английский правитель Этельред посылает своего сына Эдмунда разузнать секреты древних чудовищ.

Игра сочетает элементы стратегии в реальном времени и экшена. Игроку предстоит собирать ресурсы, возводить постройки, набирать армию и принимать прямое участие в сражениях в роли лорда.