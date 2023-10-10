Викинги верхом на динозаврах в анонсирующем трейлере стратегии Dinolords ©

Компания Northplay представила новую стратегическую игру под названием Dinolords, в которой игрокам предстоит добывать ресурсы, направлять крестьян на работы, моментально строить здания, создавать крепости и вступать в сражения с викингами. Игра неким образом напоминает знаменитую серию Stronghold, но есть нюанс.

В Dinolords мир сильно отличается от привычного нам. Все началось с того, что в Исландии были обнаружены замороженные яйца динозавров, которые были спасены, вылупились, и с тех пор человечество училось владеть могучими динозаврами. В этом мире вы управляете Эдмундом Айронсайдом, сыном короля Англии, которому поручено спасти свое королевство от вторжения Дании, впервые в истории использующей динозавров для войны.

Как видно из трейлера, под управлением Эдмунда вам предстоит строить свое королевство кирпичик за кирпичиком, привлекать жителей и распределять между ними роли, будь то сбор ресурсов, таких как дерево и камень, обучение солдат и отдача им приказов, например, защищать стены или идти в атаку. Разница, конечно, в том, что и вы, и ваши враги смогут использовать динозавров, таких как Тиранозавры, Велоцирапторы и другие!

Dinolords выйдет в раннем доступе в Steam в начале 2025 года.