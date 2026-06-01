Разработчики Forgive Me Father анонсировали тактический шутер DIOXIDE

Студия Byte Barrel официально анонсировала свой новый проект под названием DIOXIDE. Игра представляет собой тактический шутер с элементами soulslike, действие которого разворачивается в мрачной индустриальной антиутопии.

Официальный анонс состоялся 1 июня 2026 года во время трансляции MIX Summer Showcase 2026. Разработчики, получившие известность благодаря серии Forgive Me Father, сохранили свой фирменный визуальный стиль в духе графических новелл, но перенесли его в полноценное 3D-пространство. В отличие от прошлых игр студии, где использовались 2D-спрайты врагов, в новом проекте все элементы будут выполнены в 3D.

Сюжетная линия посвящена выживанию в мире, истощенном экологическим коллапсом и контролируемом корпорацией. Главный герой получает административный модуль Core-ID, который дает ему возможность возрождаться после гибели. Эта способность мгновенно превращает персонажа в цель номер 1 для правительственных сил. Игроку предстоит возглавить восстание, чтобы уничтожить систему и построить секретное убежище для остатков человечества.

Игровой процесс сочетает динамичные перестрелки с необходимостью точного планирования. В распоряжении персонажа окажется разнообразный арсенал огнестрельного оружия, который можно модифицировать с помощью модулей и насадок. Противостоять герою будут многочисленные типы врагов, включая карателей корпорации, созданных для подавления любых протестов.

В число ключевых особенностей проекта входит механика управления базой и спасения мирных жителей. Эвакуация выживших ставит перед игроком сложные моральные дилеммы. Спасенных людей можно защищать ради получения долгосрочных бонусов и лояльности, либо перерабатывать в ценные ресурсы для быстрого усиления боевых способностей героя.

Мир игры разделен на несколько крупных секторов, включая загрязненные фабричные кварталы, опасные подземные районы и закрытые зоны для элиты. Каждая область предложит уникальные геймплейные условия и ресурсы для улучшения базы.

Проект уже получил страницу в сервисе Steam. В системных требованиях указано, что для запуска игры на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 10, процессор Intel Core i5 или аналогичный от AMD, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 2060. Точная дата выхода пока не сообщается.