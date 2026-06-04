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Diplomacy is Not an Option 09.02.2022
Стратегия, Инди, Строительство, Песочница, Средневековье
8 124 оценки

Большое обновление всего с одним новшеством: встречайте прямое управление в Diplomacy is Not an Option

Solstice Solstice

Для стратегии-выживания Diplomacy is Not an Option вышло обновление под названием «Большое, длинное обновление». Парадоксально, но оно вводит в игру всего одну новую, полностью бесполезную, но весёлую возможность: теперь каждым юнитом можно управлять напрямую от третьего лица. Впрочем, это вполне соответствует несерьёзному стилю игры.

Чтобы активировать прямой контроль, нужно выбрать юнит и нажать на иконку с глазом на его панели. Это также можно сделать клавишей TAB. Передвижение осущестсвляется клавишами WASD, а атака – левой кнопкой мыши. Для выхода из режима прямого управления нужно нажать клавишу Esc.

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