Большое обновление всего с одним новшеством: встречайте прямое управление в Diplomacy is Not an Option

Для стратегии-выживания Diplomacy is Not an Option вышло обновление под названием «Большое, длинное обновление». Парадоксально, но оно вводит в игру всего одну новую, полностью бесполезную, но весёлую возможность: теперь каждым юнитом можно управлять напрямую от третьего лица. Впрочем, это вполне соответствует несерьёзному стилю игры.

Чтобы активировать прямой контроль, нужно выбрать юнит и нажать на иконку с глазом на его панели. Это также можно сделать клавишей TAB. Передвижение осущестсвляется клавишами WASD, а атака – левой кнопкой мыши. Для выхода из режима прямого управления нужно нажать клавишу Esc.