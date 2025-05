Diplomacy is Not an Option получила бесплатный приквел Shareware

Студия Door 407 выпустила Diplomacy is Not an Option: Shareware — бесплатный приквел к популярной стратегии в реальном времени. Главным героем новинки стал флибустьер Дункан Железный Лоб — дед главного героя оригинальной игры.

Игроков ждёт участие в Войне за независимость Самрейнии. Им предстоит развивать поселение, отражать масштабные осады и управлять ресурсами. Крепость могут атаковать до 25 тысяч врагов одновременно, поэтому важно выстроить надёжную оборону с использованием луков, катапульт и магии — например, астрального луча.

В Shareware добавлены две сюжетные миссии и карта бесконечного режима. Оригинальная игра вышла 4 октября 2024 года.