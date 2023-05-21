Крупное обновление стратегии на выживание в осаде Diplomacy Is Not An Option приносит режим песочницы ©

Инди-стратегия на выживание в осаде Diplomacy Is Not An Option получит полную версию в ноябре, но перед выходом из раннего доступа игра получила большое обновление.

Это обновление добавляет новый игровой режим: «Песочница», позволяющий игрокам выбирать тип карты, врагов, начальные ресурсы и модификаторы игрового процесса для более непринужденной и свободной стратегии. Хотите построить самый большой форт, который вы когда-либо видели, и защитить его от бесчисленной орды? Будь диким или умеренным, если тебе это нравится - занимайся сельским хозяйством, управляй и построй самую эстетически привлекательную деревню, которую ты когда-либо видел, свободную от мародерствующих монстров и восставших крестьян.

В обновлении «Песочница» также представлено множество новых ловушек и технологий, которые еще больше укрепят вашу защиту. Сторожевые башни дешевы и хрупки, но дают лучникам преимущество на поле боя. Бочкообразные бомбы и замедляющие ловушки обеспечивают возможность взрыва или замедления, когда вам нужно отступить, а несколько новых улучшений для всадников делают ваши конные силы намного более ценными.

Вам понадобится каждое преимущество, которое вы можете получить, так как вражеский ИИ также претерпел некоторые улучшения, используя бреши в вашей защите, чтобы нанести удар по вашим крестьянам и ратуше.

Diplomacy Is Not An Option уже доступна в раннем доступе в Steam, GOG и Humble. Стартовое обновление (включающее масштабную разветвленную сюжетную кампанию) планируется выпустить в ноябре этого года.