ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diplomacy is Not an Option 09.02.2022
Стратегия, Инди, Строительство, Песочница, Средневековье
8.1 122 оценки

Продажи отечественной стратегии Diplomacy is Not an Option достигли отметки в 1 000 000 копий

Избранный Белиара Избранный Белиара

В середине апреля создатели стратегии Diplomacy is Not an Option из российской студии Door 407 восторгались достижением общей отметки в 10 000 отзывов на всех языках, а теперь наступила пора благодарить игровое сообщество за другие показатели - 1 000 000 проданных копий игры.

Разработчики смогли достичь такого результата, поддерживая проект на протяжении нескольких лет. Diplomacy is Not an Option вышла в раннем доступе в феврале 2022 года, а полноценный релиз состоялся в октябре 2024 года.

Игра позволяет примерить на себя роль настоящего военачальника в масштабных столкновениях. Собирайте крупную армию, управляйте экономикой средневекового города и не забывайте использовать магию против огромных толп врагов!

ПК Индустрия
4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий