Продажи отечественной стратегии Diplomacy is Not an Option достигли отметки в 1 000 000 копий

В середине апреля создатели стратегии Diplomacy is Not an Option из российской студии Door 407 восторгались достижением общей отметки в 10 000 отзывов на всех языках, а теперь наступила пора благодарить игровое сообщество за другие показатели - 1 000 000 проданных копий игры.

Разработчики смогли достичь такого результата, поддерживая проект на протяжении нескольких лет. Diplomacy is Not an Option вышла в раннем доступе в феврале 2022 года, а полноценный релиз состоялся в октябре 2024 года.

Игра позволяет примерить на себя роль настоящего военачальника в масштабных столкновениях. Собирайте крупную армию, управляйте экономикой средневекового города и не забывайте использовать магию против огромных толп врагов!