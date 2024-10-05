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Diplomacy is Not an Option 09.02.2022
Стратегия, Инди, Строительство, Песочница, Средневековье
7.6 69 оценок

Стратегия на выживание Diplomacy is Not an Option вышла из раннего доступа

Lunersun
Новости

Студия Door 407 наконец-то выпустила полную версию своей стратегии на выживание Diplomacy is Not an Option. Игра обзавелась однопользовательской кампанией с сюжетными развилками и выборами, которые по-настоящему влияют на финал истории «Милорда» и его верных соратников. В этой кампании вас ждёт следующее: 3 сюжетные ветки, 6 возможных концовок и целых 35 миссий. А для тех, кому обычные сложности уже приелись, добавили два новых уровня: «Безумие» и «Кошмарище».

И песочница не осталась без внимания. Отныне там можно поиграть за воинов Сарранга и даже построить их казармы. Помимо этого, появились новые противники: кроме уже знакомых сарранговцев, добавились нежить и бойцы Королевской Армии. Также игроки получили доступ к новым локациям: Ротгленские холмы, Заповедный лес, Верховья Ниньенде, Неизведанные края, Абберлорская долина и разные вариации Ржавых Пустошей.

Разработчики основательно переработали механику лечения. Отныне подданные автоматически восстанавливают здоровье в зоне действия Больницы или Палатки первой помощи. Кстати, о последней — это совершенно новое здание в игре. А ещё убрали исследование «Общие палаты», заменив его на «Аптекарский порошок», ускоряющий передвижение больных.

Что касается боевой системы, то воины ближнего боя превратились в настоящих терминаторов — их регенерация здоровья значительно усилена. До такой степени, что даже пришлось убрать исследование «Варчестенширский овес» для Всадников.

Не забыли разработчики и про мелкие, но важные детали. К примеру, на инфопанели Кустов с ягодами появился таймер, отсчитывающий время до созревания новых ягод. Вдобавок по умолчанию включили опцию отображения войск и жителей за препятствиями.

Естественно, не обошлось без балансных правок. «Буррдамская Химера» взрывается почти мгновенно, а деревянные постройки стали крепче. Обзорные башни расширили свой радиус действия — самое то для любителей держать всё под контролем.

И напоследок — планы на будущее. Ребята из Door 407 не намерены почивать на лаврах. В скором времени нас ждёт сюжетная ветка «За Нежить», где можно будет присоединиться к самому Принцу Тьмы, Оази. Затем обещают добавить редактор карт. А пока мы будем развлекаться с этим, разработчики продолжат радовать нас новыми Испытаниями и версиями Бесконечного режима.

24
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ingvarr Kai

Мне еще никогда так не нравилась игра после просмотра всего 3 секунд трейлера. =D

5
mrKAB2N

Полигоны мне в глаз, наконец-то игра показывающая техно скачок

0
MLShadow

Хотели сделать типа крутой трейлер, но... до чего же парашная графика, не увидел уровнивости карты, арбалетчиков нельзя разместить на стенах, а цитадель и вовсе снесли мечники и лучники. Вот если бы графика была хотя бы пиксельная, а объекты имели параметры, а не просто хп... в общем лучше поиграть в Dwarf Fortress.

-3
Алексатор

Бедняга, что бы с тобой было,поиграй ты в варкрафт 3

1
Астегот Алексатор

Да что там Warcraft 3. Starcraft, имеющий даже сейчас большую популярность...

0
MLShadow Алексатор

Любимая игра детства, а что? Но даже там графика лучше.

0