Стратегия на выживание Diplomacy is Not an Option вышла из раннего доступа

Студия Door 407 наконец-то выпустила полную версию своей стратегии на выживание Diplomacy is Not an Option. Игра обзавелась однопользовательской кампанией с сюжетными развилками и выборами, которые по-настоящему влияют на финал истории «Милорда» и его верных соратников. В этой кампании вас ждёт следующее: 3 сюжетные ветки, 6 возможных концовок и целых 35 миссий. А для тех, кому обычные сложности уже приелись, добавили два новых уровня: «Безумие» и «Кошмарище».

И песочница не осталась без внимания. Отныне там можно поиграть за воинов Сарранга и даже построить их казармы. Помимо этого, появились новые противники: кроме уже знакомых сарранговцев, добавились нежить и бойцы Королевской Армии. Также игроки получили доступ к новым локациям: Ротгленские холмы, Заповедный лес, Верховья Ниньенде, Неизведанные края, Абберлорская долина и разные вариации Ржавых Пустошей.

Разработчики основательно переработали механику лечения. Отныне подданные автоматически восстанавливают здоровье в зоне действия Больницы или Палатки первой помощи. Кстати, о последней — это совершенно новое здание в игре. А ещё убрали исследование «Общие палаты», заменив его на «Аптекарский порошок», ускоряющий передвижение больных.

Что касается боевой системы, то воины ближнего боя превратились в настоящих терминаторов — их регенерация здоровья значительно усилена. До такой степени, что даже пришлось убрать исследование «Варчестенширский овес» для Всадников.

Не забыли разработчики и про мелкие, но важные детали. К примеру, на инфопанели Кустов с ягодами появился таймер, отсчитывающий время до созревания новых ягод. Вдобавок по умолчанию включили опцию отображения войск и жителей за препятствиями.

Естественно, не обошлось без балансных правок. «Буррдамская Химера» взрывается почти мгновенно, а деревянные постройки стали крепче. Обзорные башни расширили свой радиус действия — самое то для любителей держать всё под контролем.

И напоследок — планы на будущее. Ребята из Door 407 не намерены почивать на лаврах. В скором времени нас ждёт сюжетная ветка «За Нежить», где можно будет присоединиться к самому Принцу Тьмы, Оази. Затем обещают добавить редактор карт. А пока мы будем развлекаться с этим, разработчики продолжат радовать нас новыми Испытаниями и версиями Бесконечного режима.