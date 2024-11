В Diplomacy is Not an Option теперь можно играть за нежить - никаких стен, только армия мертвецов

Любителей Diplomacy is Not an Option ждёт приятный сюрприз — в игре появилась нежить. И это не просто пара новых юнитов, а совершенно новый подход к геймплею. А вот защищаться придётся весьма необычно — никаких стен строить нельзя, вся надежда только на армию мертвецов.

Кстати, пополнять ряды своих войск можно прямо в бою. Достаточно подобрать тела поверженных врагов и превратить их в зомби — для этого есть и специальный персонаж, и мощное заклинание «Чернокнижное воскрешение». С новобранцами тоже можно поступить по-разному: отправить в бой, прокачать до более серьёзной нежити или разобрать на кости — без них тоже никуда. А строить здания можно только на осквернённой земле. И вот теперь игрокам предстоит освоить все эти хитрости в новой сюжетной кампании из пяти миссий.

Также разработчики подтянули техническую часть игры и добавили новых достижений.