Directive 8020, новая игра от создателей Until Dawn и The Quarry, получила смешанные отзывы от игроков

Вышла нарративная хоррор-игра от Supermassive Games. Первая часть второго сезона серии The Dark Pictures получила смешанные отзывы критиков и игроков. Metacritic собрал 42 обзора для PlayStation 5 со средней оценкой 71/100. На OpenCritic игра имеет немного лучшие показатели: 53 обзора со средней оценкой 76/100. Хотя эти результаты не самые худшие, разработчики могут остаться недовольны после отзывов экспертов индустрии.

Мнения игроков оказались ещё более противоречивыми, чем отзывы рецензентов, в результате чего отзывы о Directive 8020 в Steam оказались «смешанными» (60% положительных из примерно 500). Однако критика в основном сосредоточена на несоразмерной цене контента (50$ за примерно 10-часовое приключение) и отсутствии онлайн-кооперативного режима. Количество одновременно играющих пользователей составляет чуть более 3000, что довольно неплохо для игры такого типа.