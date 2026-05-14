Directive 8020, новая игра от создателей Until Dawn и The Quarry, получила смешанные отзывы от игроков

Вышла нарративная хоррор-игра от Supermassive Games. Первая часть второго сезона серии The Dark Pictures получила смешанные отзывы критиков и игроков. Metacritic собрал 42 обзора для PlayStation 5 со средней оценкой 71/100. На OpenCritic игра имеет немного лучшие показатели: 53 обзора со средней оценкой 76/100. Хотя эти результаты не самые худшие, разработчики могут остаться недовольны после отзывов экспертов индустрии.
Мнения игроков оказались ещё более противоречивыми, чем отзывы рецензентов, в результате чего отзывы о Directive 8020 в Steam оказались «смешанными» (60% положительных из примерно 500). Однако критика в основном сосредоточена на несоразмерной цене контента (50$ за примерно 10-часовое приключение) и отсутствии онлайн-кооперативного режима. Количество одновременно играющих пользователей составляет чуть более 3000, что довольно неплохо для игры такого типа.
А мне понравилась, прошел 3 главы и интересно что будет дальше. Оставил игру на выходные, что бы нормально сесть поиграть
Как фанату Чужого - зашло. Там дальше пипец - твист за твистом. Сам пытался предугадать - получилось наполовину. Играл только в Антил Дауна от них. Эта показалась куда интереснее из-за наличия геймплея и удобного флоучарта. Пытался каждого спасти на Харде - было весело. Большая часть, наверно, опять из-за оптимизона ноет или ушемления достоинства из-за наличия негров.
А Реквием (70$ за 10 часов) схавали 🥴
По мне так, она ужасно мыльная, даже при dlaa, и на порядок хуже других игр The Dark Pictures. И это не говоря о индусах и неграх.
Эту дрисню ни одна вменяемая студия озвучки не будет переводить а значит проект априори мёртво рожденный, выкидыш за 4 косаря...