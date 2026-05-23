Directive 8020 получила одобрение Digital Foundry на консолях

Digital Foundry опубликовала видеообзор, посвященный Directive 8020, научно-фантастическому хоррор-приключению, созданному на движке Unreal Engine 5 компанией Supermassive Games, авторами многих других хоррор-игр, таких как Until Dawn, The Quarry и серии Dark Pictures.

Переход на Unreal Engine 5 и отказ от PS4 и Xbox One привели к явному отходу от предыдущих работ студии. Первое отличие касается камеры, которая теперь полностью управляется игроком, в отличие от фиксированных углов в предыдущих играх. В техническом плане использование UE5 позволяет применять Lumen для глобального освещения и отражений, что особенно хорошо подходит для металлических и клаустрофобных сред космического корабля. На ПК также доступна расширенная опция трассировки лучей, в то время как консоли предлагают графические режимы, разработанные для баланса качества и производительности.

На PS5 и Xbox Series X доступны три предустановки: Качество при 30 кадрах в секунду, Сбалансированный при 40 кадрах в секунду (только для дисплеев 120 Гц) и Производительность при 60 кадрах в секунду. Все режимы используют программную технологию Lumen, которая обеспечивает хорошие результаты, но может демонстрировать артефакты, такие как мерцание и нестабильные тени, которые частично компенсируются в более требовательных режимах. Разрешение динамическое: предустановка 60 кадров в секунду колеблется между 864p и 1440p перед масштабированием с помощью TSR, в то время как режим качества начинается с нативного разрешения 1440p. Производительность стабильная, хотя предустановки 30 и 40 кадров в секунду страдают от неравномерной частоты кадров, с небольшими подтормаживаниями во время движения камеры.

Xbox Series S имеет два режима, 30 и 40 кадров в секунду, сохраняя Lumen и отражения в экранном пространстве, несмотря на отсутствие 60 кадров в секунду. Восстановленное разрешение достигает 1440p из диапазона от 720p до 1080p, с менее чёткими тенями, чем у Series X, но в целом сохраняя атмосферу.

PS5 Pro значительно превосходит своих конкурентов, поскольку это единственная консоль, где режим качества переключается на Lumen на аппаратном уровне, обеспечивая более точные и стабильные отражения, особенно на прозрачных поверхностях, таких как шлемы космонавтов. Консоль также представляет технологию Sony PSSR в качестве альтернативы TSR: при использовании того же нативного разрешения, что и базовая PS5, изображение получается более чётким и детализированным, особенно на волосах и мелких элементах, несмотря на небольшое снижение производительности и некоторую нестабильность при активации динамического разрешения.