Directive 8020 теряет онлайн через три дня после релиза - фиксируется устойчивое снижение активности игроков

По данным статистики активности игроков, научно-фантастический хоррор Directive 8020 демонстрирует снижение онлайна ниже отметки в пятьсот человек спустя всего три дня после релиза, однако при этом в определённое время суток показатель восстанавливается до уровня около тысячи игроков.

На старте проект показал кратковременный всплеск интереса, однако в последующие дни фиксируется устойчивое снижение числа одновременно играющих пользователей. Судя по динамике, игре не удаётся ни удержать первоначальный уровень аудитории после релиза, ни обеспечить дальнейший рост.

Directive 8020 представляет собой научно-фантастический хоррор с упором на сюжетное повествование и атмосферное выживание в космических условиях. Игрокам предстоит столкнуться с неизвестной угрозой на фоне изоляции и ограниченных ресурсов, делая акцент на исследовании окружения и напряжённой атмосфере.

Что касается восприятия проекта, в Steam игра на данный момент имеет смешанный рейтинг отзывов. Пользовательские рецензии указывают на неоднозначное отношение аудитории: часть игроков отмечает атмосферу и визуальную составляющую, тогда как другие критикуют техническое состояние и недостаточную глубину игрового процесса. Профессиональные рецензии также расходятся во мнениях, отмечая сильную постановку и одновременно спорную реализацию отдельных механик.