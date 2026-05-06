Directive 8020 займёт приблизительно 32 ГБ на PS5

Релиз Directive 8020, новой хоррор-игры от Supermassive Games (Until Dawn), действие которой разворачивается в научно-фантастической вселенной, запланирован на 12 мая для PS5, Xbox Series и ПК. Приключение происходит на борту колониального корабля, столкнувшегося с ужасающей угрозой.

Прежде чем игроки смогут погрузиться в эту историю ужасов, аккаунт PlayStation Game Size поделился некоторыми подробностями. В версии 01.000.002 Directive 8020 займёт 31,7 ГБ на SSD PS5. Предзагрузка будет доступна с 10 мая, а сам релиз состоится 12 мая в 17:00 МСК.