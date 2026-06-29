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Directive 8020 12.05.2026
Адвенчура, Ролевая, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
5.9 287 оценок

Генеральный директор Supermassive Games уходит в отставку после запуска Directive 8020

monk70 monk70

Генеральный директор Supermassive Games Роберт Хенриссон уходит в отставку после менее чем трёх лет работы на этом посту.

Британская студия наиболее известна своей работой над сюжетно-ориентированными хоррор-играми, такими как Until Dawn, The Quarry и The Dark Pictures Anthology. В 2022 году Supermassive Games была полностью приобретена инвестиционной компанией Nordisk Games, которая является дочерней компанией скандинавского медиаконгломерата Egmont Group.

Как указано в LinkedIn, Хенриссон присоединился к Nordisk Games в качестве партнера в августе 2022 года, а в январе 2024 года занял должность генерального директора Supermassive.

Его уход произошёл примерно через шесть недель после запуска последнего проекта Supermassive — Directive 8020. Научно-фантастическая игра вышла 26 мая 2026 года после задержки, совпавшей с сокращениями в студии. В сообщении в LinkedIn, объявляющем о его уходе, Хенриссон также подтвердил, что завершает свою работу в Nordisk Games.

В качестве генерального директора Supermassive Games для меня было честью руководить студией в период интенсивных изменений в индустрии, расширяя клиентскую базу и создавая культуру неизменно высокого качества во всех аспектах процесса разработки игр.

Руководство студией никогда не является работой одного человека — это результат усилий всей команды. Наша приверженность постоянному совершенствованию была и остаётся центральным элементом всего, что мы делаем. Я очень благодарен всем сотрудникам Supermassive Games за все, чему я научился и что пережил вместе с вами.
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Лев Левин

Ну потому что выпустили ерундовую игру.

9
Self-reliantIsrael

Supermassive Games, по слухам, уходит из индустрии после запуска Directive 8020.

Думаю, я озвучу общее мнение: осточертело играть за каких-то болванчиков, которые постоянно от всего бегают, кричат и не могут противостоять злу. Хотя я держу в голове мысль о том, что космонавты — это сверхлюди, подготовленные к любым ситуациям. Даже обычный техник проходит серьезную подготовку. Даже в гипотетических ситуациях космонавт — это профессионал своего дела с железными нервами и четко поставленной задачей, ведь они одни в космосе, и тут, как-никак, нужны стальные нервы.

А тут: "Ааааа! Ыыыыы! Эээээ! Что это?! Ааааа! Ыыыыы! Эээээ! Шмяк, шмяк!" "Кто это? Что?! Ааа, помогите! Ааа! Ыыы! Я не знаю! Эээ! Ббеее!" )

Результат половину померло зб полетали) я так и представляю отчеты с боротого компьютера.

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