Хоррор Directive 8020 лишился поддержки русского языка

Стало известно, что информация о наличии поддержки русского языка на страницах хоррора Directive 8020 в цифровых магазинах была скорректирована. Проект, разрабатываемый студией Supermassive Games, ранее фигурировал с заявленной русской локализацией.

Первоначально на странице игры в магазине Xbox Store указывалось, что проект будет полностью переведен на русский язык, включая текстовую часть и озвучение. В свою очередь, на странице игры в Steam была информация только о поддержке русского интерфейса. По данным, появившимся в сети, изменения на страницах магазинов произошли 1 мая текущего года.

В обновленной информации о локализации, доступной на странице игры в Steam, поддержка русского языка более не упоминается. Вместо него в список поддерживаемых языков был добавлен польский язык. Интересно отметить, что, согласно статистике самого сервиса Steam, количество пользователей, использующих русский язык, существенно превышает аудиторию, предпочитающую польский.