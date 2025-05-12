Хоррор Directive 8020 лишился поддержки русского языка

Стало известно, что информация о наличии поддержки русского языка на страницах хоррора Directive 8020 в цифровых магазинах была скорректирована. Проект, разрабатываемый студией Supermassive Games, ранее фигурировал с заявленной русской локализацией.
Первоначально на странице игры в магазине Xbox Store указывалось, что проект будет полностью переведен на русский язык, включая текстовую часть и озвучение. В свою очередь, на странице игры в Steam была информация только о поддержке русского интерфейса. По данным, появившимся в сети, изменения на страницах магазинов произошли 1 мая текущего года.
В обновленной информации о локализации, доступной на странице игры в Steam, поддержка русского языка более не упоминается. Вместо него в список поддерживаемых языков был добавлен польский язык. Интересно отметить, что, согласно статистике самого сервиса Steam, количество пользователей, использующих русский язык, существенно превышает аудиторию, предпочитающую польский.
Свж помоечка
Цветные люди и раньше существовали.
Как скажешь бот
пусть и дальше где ни будь в своей Африке существуют и не вылазят
Та они вроде много где существуют.
как скажешь зумер не игравший в серию crackdown и ассасин крид.либерейшен
Ни чего страшного, если игра будет достойной - запиратим и сами сделаем полную локализацию :)
Ох уж эта их борьба...
Ну значит игру будем покупать в зелёном магазине // Игорь Гнучий
Всегда радуюсь, когда нет локализации. Можно с чистой совестью качать с торрента и накатывать локализацию модом. Когда локализация есть, то совесть не позволяет пиратить, приходится покупать
Конченые русофобы.
А я хотел эту игру покупать, вся антология куплена. Теперь только ждать любительский перевод и брать игру в зеленом магазине. Печально, а ведь раньше все их игры были с полной русской локализацией
Терпим карлики. Обязательно купим саму игру, скинемся на локализацию, и поиграем. И опять топ3 продаж сделаем в России.
Ничего страшного, умельцы сделают русификатор.
Текстовый то скорее всего сделают, а вот озвучку неизвестно
Сейчас и озвучку вполне отличную делают, озвучку намного лучше чем то что бука до этого делала
Да это понятно, но не факт что на эту игру будут делать. Или если и будут делать то только скорее всего через год выйдет, а это долго ждать и видимо придется проходить только с текстовым русификатором
Главное, чтобы была доступна для покупки в российском регионе, но с такими телодвижениями вероятность этого сильно уменьшается.
Главное, что всегда можно скачать игру, особенно когда разработчик плюет на большую часть своей аудитории