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Directive 8020 02.10.2025
Адвенчура, Ужасы, Космос
7.6 100 оценок

Хоррор Directive 8020 лишился поддержки русского языка

Extor Menoger Extor Menoger

Стало известно, что информация о наличии поддержки русского языка на страницах хоррора Directive 8020 в цифровых магазинах была скорректирована. Проект, разрабатываемый студией Supermassive Games, ранее фигурировал с заявленной русской локализацией.

Первоначально на странице игры в магазине Xbox Store указывалось, что проект будет полностью переведен на русский язык, включая текстовую часть и озвучение. В свою очередь, на странице игры в Steam была информация только о поддержке русского интерфейса. По данным, появившимся в сети, изменения на страницах магазинов произошли 1 мая текущего года.

В обновленной информации о локализации, доступной на странице игры в Steam, поддержка русского языка более не упоминается. Вместо него в список поддерживаемых языков был добавлен польский язык. Интересно отметить, что, согласно статистике самого сервиса Steam, количество пользователей, использующих русский язык, существенно превышает аудиторию, предпочитающую польский.

17
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Tom[Cat]

Свж помоечка

14
spaMER_ID

Цветные люди и раньше существовали.

12
Tom[Cat] spaMER_ID

Как скажешь бот

8
Ellie Williams spaMER_ID

пусть и дальше где ни будь в своей Африке существуют и не вылазят

4
spaMER_ID Ellie Williams

Та они вроде много где существуют.

2
Extor Menoger Tom[Cat]

как скажешь зумер не игравший в серию crackdown и ассасин крид.либерейшен

3
чиголбери

Ни чего страшного, если игра будет достойной - запиратим и сами сделаем полную локализацию :)

9
Malkavian_1017

Ох уж эта их борьба...

8
Пользователь ВКонтакте

Ну значит игру будем покупать в зелёном магазине // Игорь Гнучий

7
VenomTRat

Всегда радуюсь, когда нет локализации. Можно с чистой совестью качать с торрента и накатывать локализацию модом. Когда локализация есть, то совесть не позволяет пиратить, приходится покупать

7
AndruhaGruz

Конченые русофобы.

6
Константин335

А я хотел эту игру покупать, вся антология куплена. Теперь только ждать любительский перевод и брать игру в зеленом магазине. Печально, а ведь раньше все их игры были с полной русской локализацией

4
Александр Гоголев

Терпим карлики. Обязательно купим саму игру, скинемся на локализацию, и поиграем. И опять топ3 продаж сделаем в России.

2
Exies27

Ничего страшного, умельцы сделают русификатор.

Константин335

Текстовый то скорее всего сделают, а вот озвучку неизвестно

Freund Benno Константин335

Сейчас и озвучку вполне отличную делают, озвучку намного лучше чем то что бука до этого делала

Константин335 Freund Benno

Да это понятно, но не факт что на эту игру будут делать. Или если и будут делать то только скорее всего через год выйдет, а это долго ждать и видимо придется проходить только с текстовым русификатором

Tiger Goose

Главное, чтобы была доступна для покупки в российском регионе, но с такими телодвижениями вероятность этого сильно уменьшается.

Kristina P

Главное, что всегда можно скачать игру, особенно когда разработчик плюет на большую часть своей аудитории