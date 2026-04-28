Хоррор как сериал: Directive 8020 поделили на эпизоды ради темпа и напряжения

Supermassive Games решила поэкспериментировать с форматом Directive 8020: вместо привычной структуры The Dark Pictures игра будет разделена на восемь эпизодов. Креативный директор Уилл Дойл объяснил, что команда стремится приблизить проект к ощущению «мини-сериала», где каждая глава — это законченный отрезок с собственным ритмом и клиффхэнгером.
Сюжет разворачивается на борту корабля «Кассиопея», где экипаж сталкивается с существом, способным копировать людей. Очевидное вдохновение «Нечто» Джона Карпентера здесь не скрывается, и это скорее плюс: подобная атмосфера паранойи идеально ложится на формат, где каждая серия заканчивается напряжённой точкой.
По словам Дойла, деление на эпизоды — это не только про драматургию, но и про удобство. Игрок может пройти одну «серию» за вечер, не выпадая из ритма жизни. Это выглядит логичным шагом: индустрия давно заимствует приёмы у стриминговых сервисов, но здесь попытка довести идею до конца.
При этом разработчики не ограничивают свободу — можно проходить игру подряд или возвращаться к ключевым решениям через систему «поворотного момента». Такой баланс между структурой и гибкостью выглядит разумно.
В целом Directive 8020 ощущается как эволюция формулы Supermassive, а не её ломка. И если эпизодический формат действительно усилит напряжение, игра может выиграть именно за счёт ритма, а не только за счёт сюжета.
Для подобных игр это в принципе не самый плохой способ удержать волну хайпа по-дольше.
Если получится интересный сюжет, то поигравшие люди выражая свои впечатления смогут привлечь новых игроков между эпизодами.
Imho именно так сработал Диспатч (вывез сюжет, ибо геймплей там слабоват).
Главное не налажать с промежутками между "сериями", и даже не думать продавать эпизоды по отдельности.
Это я жду
Массивы свалив от нямка бандай решили свои ценники устанавливать на кинцо. Вот бы ещё геймплей всего добавили.
Каждый эптзод отдельно поеупать?
Почти все, кто экспериментировал с таким форматом, отказывались от него. Зачем покупать за фуллпрайс и ждать, пока разрабатывают остальные эпизоды, когда можно купить после выхода всех эпизодов и пройти сразу, да еще и со скидкой
Если игрок захочет сделать паузу в прохождении, он сам подберет для этого удобный для него момент