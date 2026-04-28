Хоррор как сериал: Directive 8020 поделили на эпизоды ради темпа и напряжения

Supermassive Games решила поэкспериментировать с форматом Directive 8020: вместо привычной структуры The Dark Pictures игра будет разделена на восемь эпизодов. Креативный директор Уилл Дойл объяснил, что команда стремится приблизить проект к ощущению «мини-сериала», где каждая глава — это законченный отрезок с собственным ритмом и клиффхэнгером.

Сюжет разворачивается на борту корабля «Кассиопея», где экипаж сталкивается с существом, способным копировать людей. Очевидное вдохновение «Нечто» Джона Карпентера здесь не скрывается, и это скорее плюс: подобная атмосфера паранойи идеально ложится на формат, где каждая серия заканчивается напряжённой точкой.

По словам Дойла, деление на эпизоды — это не только про драматургию, но и про удобство. Игрок может пройти одну «серию» за вечер, не выпадая из ритма жизни. Это выглядит логичным шагом: индустрия давно заимствует приёмы у стриминговых сервисов, но здесь попытка довести идею до конца.

При этом разработчики не ограничивают свободу — можно проходить игру подряд или возвращаться к ключевым решениям через систему «поворотного момента». Такой баланс между структурой и гибкостью выглядит разумно.

В целом Directive 8020 ощущается как эволюция формулы Supermassive, а не её ломка. И если эпизодический формат действительно усилит напряжение, игра может выиграть именно за счёт ритма, а не только за счёт сюжета.