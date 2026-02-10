Космический хоррор Directive 8020 выйдет 12 мая и получит текстовый перевод на русский язык

Студия Supermassive Games объявила дату выхода Directive 8020: A Dark Pictures Game — следующей игры в серии The Dark Pictures Anthology. Проект выйдет 12 мая на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam) и получит текстовый перевод на русский язык, что особенно порадует поклонников сюжетных хорроров. Предзаказы на консольные версии уже открыты и включают бесплатное обновление до Digital Deluxe Edition.

Сюжет Directive 8020 переносит игроков в далёкий космос, где Земля находится на грани гибели, а человечество ищет спасение у звезды Тау Цети. После крушения колониального корабля «Кассиопея» экипаж быстро осознаёт, что на планете они не одни. На них охотится инопланетный организм, способный идеально имитировать людей, превращая недоверие и паранойю в ключевые элементы выживания.

Игрокам предстоит управлять пятью членами экипажа, принимая трудные решения, от которых зависит не только их судьба, но и будущее всего человечества. Впервые в серии появилась расширенная механика стелса: врагов придётся обходить, прятаться и использовать окружение, так как угроза может скрываться за знакомым лицом.

Directive 8020 вводит новые инструменты — фонарик, сканер, «Посланника» для скрытого общения и клин, который можно использовать не только для дверей, но и в экстренных ситуациях. При этом игра сохраняет фирменную ДНК The Dark Pictures: разветвлённый сюжет, быстрые QTE-сцены и выборы без очевидно правильных решений, теперь с более напряжённым и мрачным исследованием окружения.