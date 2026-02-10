Космический хоррор Directive 8020 выйдет 12 мая и получит текстовый перевод на русский язык

Студия Supermassive Games объявила дату выхода Directive 8020: A Dark Pictures Game — следующей игры в серии The Dark Pictures Anthology. Проект выйдет 12 мая на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam) и получит текстовый перевод на русский язык, что особенно порадует поклонников сюжетных хорроров. Предзаказы на консольные версии уже открыты и включают бесплатное обновление до Digital Deluxe Edition.
Сюжет Directive 8020 переносит игроков в далёкий космос, где Земля находится на грани гибели, а человечество ищет спасение у звезды Тау Цети. После крушения колониального корабля «Кассиопея» экипаж быстро осознаёт, что на планете они не одни. На них охотится инопланетный организм, способный идеально имитировать людей, превращая недоверие и паранойю в ключевые элементы выживания.
Игрокам предстоит управлять пятью членами экипажа, принимая трудные решения, от которых зависит не только их судьба, но и будущее всего человечества. Впервые в серии появилась расширенная механика стелса: врагов придётся обходить, прятаться и использовать окружение, так как угроза может скрываться за знакомым лицом.
Directive 8020 вводит новые инструменты — фонарик, сканер, «Посланника» для скрытого общения и клин, который можно использовать не только для дверей, но и в экстренных ситуациях. При этом игра сохраняет фирменную ДНК The Dark Pictures: разветвлённый сюжет, быстрые QTE-сцены и выборы без очевидно правильных решений, теперь с более напряжённым и мрачным исследованием окружения.
Первая игра из серии без дубляжа.
Печально конечно, но хотя бы субтитры будут, уже можно будет поиграть
Ладно хоть про субтитры не забыли, а то мало кому повезло играть без них.
Ну, пока можно будет и так поиграть, а дубляж кто-нибудь наверняка сделает в обозримом будущем.
*cжв космический хоррор
Хотя бы так, я уже думал и субтитров не будет. Ну теперь можно и на релизе поиграть, не придется ждать русификатор
Так текстовый руссик сейчас нейросетями делают в считанные дни после релиза. И на достойном уровне получается.
Достойным он получается после того как его отредактируют люди, а если тупо прогнали через нейросеть без редактирования получается фигня
Сейчас благодаря UE5 за относительно дёшево можно делать очень крутой графон, а вот анимация всё ещё, видимо, дорогая и сложная штука, видно же, что в некоторых проектах уровень анимации не успевает за уровнем графона, тут прям очень сильно бросается в глаза "зловещая долина".
Капец они долго её делали. Раньше она же к тёмным картинкам относилась.
так там новый контент будет и новые механики
люблю этих разработчиков
Переносят и переносят
От этой студии и так игры среднячки, раньше вытягивала русская официальная озвучка. Теперь ее нет и интереса к их играм тоже.