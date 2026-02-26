На IGN Fan Fest представлено короткое интервью Лашане Линч с геймплеем космического хорора Directive 8020

Представлен новый трейлер игры Directive 8020 от Supermassive Games, которая войдет в вторую часть антологии The Dark Pictures

Земля умирает, и у человечества почти не осталось времени. В 12 световых годах от дома планета Тау Кита f даёт крошечную надежду на спасение. Когда колониальный корабль «Кассиопея» терпит крушение на её поверхности, экипаж вскоре понимает, что они здесь далеко не одни. В космосе смерть принимает разные формы.

Directive 8020 выйдет на PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S и PC (Steam) 12 мая 2026 года.