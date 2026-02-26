ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Directive 8020 12.05.2026
Адвенчура, Ужасы, Космос
7.1 135 оценок

На IGN Fan Fest представлено короткое интервью Лашане Линч с геймплеем космического хорора Directive 8020

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Представлен новый трейлер игры Directive 8020 от Supermassive Games, которая войдет в вторую часть антологии The Dark Pictures

Земля умирает, и у человечества почти не осталось времени. В 12 световых годах от дома планета Тау Кита f даёт крошечную надежду на спасение. Когда колониальный корабль «Кассиопея» терпит крушение на её поверхности, экипаж вскоре понимает, что они здесь далеко не одни. В космосе смерть принимает разные формы.

Directive 8020 выйдет на PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S и PC (Steam) 12 мая 2026 года.

20
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
WerGC

опять это не приятное лицо

11
Neko-Aheron

Фу

5
Беккер5443

Что не нравится антология The Dark Pictures?

4
Беккер5443

Чесно игра ну сложная, не привычный геймплей, только не для геймпада, но музыка в начале в каждой серий игры крутая 😎💪

2
spaMER_ID Беккер5443

Так лучше антил дон они ничего и не сделали.

Simple Jack
4
Lusenok

Автор, что с падежами в заголовке...

1