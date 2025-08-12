Несмотря на перенос, космический хоррор Directive 8020 получит новую информацию на Gamescom 2025

Тем, кто с нетерпением ждёт выхода The Dark Pictures Anthology: Directive 8020, стоит обратить внимание на предстоящую выставку Gamescom 2025. Supermassive Games не оставила никаких сомнений. С 20 по 24 августа студия раскроет множество новой информации о предстоящем интерактивном хорроре.
The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 — новая часть интерактивной серии survival horror, разрабатываемой с 2019 года. Она откажется от текущего сезонного формата и станет отдельной игрой. Хотя игра выйдет только в первой половине следующего года, это одна из самых важных новинок Supermassive Games в ближайшем будущем.
Чтобы напомнить миру о ходе разработки и компенсировать недавний перенос релиза, на Gamescom 2025 будут представлены новые интервью с людьми, участвовавшими в разработке, закулисные материалы и публикации в прессе, которые, несомненно, предоставят массу свежей информации.
Ой блин эти темные картинки разочаровали меня последней частью, совсем уже не стараются как это было в хорошей Man of Medan и в шедевральной House of Ashes с Салимом и с шутками про мам.. осуждаю шутки про мам, дисклеймер.
