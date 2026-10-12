Новый хоррор от Supermassive Games обретает вторую жизнь - мультиплеер в Directive 8020 добавят 19 октября

Прошло несколько месяцев с момента выхода Directive 8020 — новой игры от студии Supermassive Games, которая была встречена не так тепло, как предыдущие проекты коллектива. Тем не менее, разработчики не забросили игру и вскоре добавят в неё функцию, которой игроки ждали с большим нетерпением.

На данный момент Directive 8020 — новейший проект мастеров интерактивных хорроров. Впрочем, скоро ситуация изменится, так как к выходу готовится ещё одна игра от Supermassive Games, создаваемая совместно с Netflix. Несмотря на это, разработчики нашли время подготовить обновление, которое побудит вас вернуться к Directive 8020 или впервые пройти ее в компании друзей.

В игре появится возможность игры вчетвером. Ранее этот режим был доступен только при локальном прохождении, но теперь оценить эту космическую историю можно будет и по сети: онлайн-мультиплеер появится в игре 19 октября в 17:00 МСК.