Новый ролик космического хоррора Directive 8020 посвятили ещё одному члену команды корабля

Создатели The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 продолжают погружать игроков в атмосферу научно-фантастического хоррора и знакомят с новыми героями. В свежем ролике основное внимание уделено Саманте Купер — медицинскому специалисту на борту космического корабля-колонии «Кассиопея». Она отвечает за физическое и психологическое здоровье команды, следит за их состоянием и должна быть гарантом безопасности экипажа.

Однако, как показывает видео, вскоре привычный порядок нарушится. Купер, привыкшая лечить и поддерживать других, сама может оказаться на грани. Тревожная атмосфера ролика намекает: впереди героев ждёт нечто зловещее и непредсказуемое.

Ранее разработчики уже представили командира корабля Нолана Стаффорда — теперь картина будущего кошмара начинает складываться.