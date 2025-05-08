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Directive 8020 02.10.2025
Адвенчура, Ужасы, Космос
7.7 98 оценок

Новый ролик космического хоррора Directive 8020 посвятили ещё одному члену команды корабля

butcher69 butcher69

Создатели The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 продолжают погружать игроков в атмосферу научно-фантастического хоррора и знакомят с новыми героями. В свежем ролике основное внимание уделено Саманте Купер — медицинскому специалисту на борту космического корабля-колонии «Кассиопея». Она отвечает за физическое и психологическое здоровье команды, следит за их состоянием и должна быть гарантом безопасности экипажа.

Однако, как показывает видео, вскоре привычный порядок нарушится. Купер, привыкшая лечить и поддерживать других, сама может оказаться на грани. Тревожная атмосфера ролика намекает: впереди героев ждёт нечто зловещее и непредсказуемое.

Ранее разработчики уже представили командира корабля Нолана Стаффорда — теперь картина будущего кошмара начинает складываться.

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