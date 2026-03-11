Новый трейлер Directive 8020 демонстрирует технологии RTX

Космический хоррор Directive 8020 от студии Supermassive Games выйдет 12 мая и предложит поддержку современных технологий NVIDIA, включая DLSS 4.5, трассировку пути и Dynamic Multi Frame Generation. Игра станет частью антологии The Dark Pictures Anthology.
По сюжету Земля находится на грани гибели, и человечество отчаянно ищет новый дом. Единственный шанс — звёздная система Tau Ceti, расположенная примерно в 12 световых годах от Земли. Колониальный корабль «Кассиопея» отправляется туда с миссией по спасению вида, однако после крушения на неизвестной планете экипаж обнаруживает, что они не одни.
Героям предстоит столкнуться с загадочным инопланетным организмом, способным имитировать своих жертв, что превращает борьбу за выживание в напряжённую игру паранойи и недоверия. Игрокам придётся принимать сложные решения, которые будут влиять на судьбу персонажей и развитие разветвлённого сюжета — фирменная черта проектов студии, ранее выпустившей Until Dawn и The Quarry.
Проходить историю можно в одиночном сюжетном режиме или в кооперативе: до пяти игроков смогут участвовать в режиме «передай контроллер», играя на одном экране или онлайн.
На ПК владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX серии 50 смогут увидеть игру во всей красе: трассировка лучей и технология DLSS Ray Reconstruction улучшат освещение и отражения, а DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation обеспечит значительно более высокую производительность без заметной потери качества изображения.
Пусть они свои лучи в одно место засунут (на них обращаешь внимание только минут 30-40) потом по сути ты прогреваешь свой комп
А где-то красные карты мечтают, чтобы бабушка их починила, и они смогли лучи так же хорошо воспроизводить как их зелёные подружки у дядюшки.))))
p.s. я вот иногда задумываюсь насколько бы мои комменты изменились в лучшую сторону. Если бы я ии подключил к этому процессу. Ибо ии это ещё один инструмент и качество поделок при помощи него будет зависеть и от человека. Алиску что ли попробовать. А то иногда мозги кипят. Особенно когда приходится формировать чёткий поисковый запрос тому же гуглу. Ибо всего знать нельзя. И это хорошо. Не зря же говорят, что мы используем лишь до 30 процентов своего мозга. Остальные пока не доступны из-за ограничений остальных систем нашего организма. Нервной и кровеносной, например.
ну судя по обложке - да. они заполонили планету
Черный бумер, черный бумер...