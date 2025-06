Новый трейлер Directive 8020 посвятили демонстрации новой геймплейной механики космического хоррора

Студия Supermassive Games, известная своими интерактивными хоррорами Until Dawn, The Quarry и The Dark Pictures Anthology, готовится по-настоящему встряхнуть жанр космического ужаса. Их новая игра Directive 8020, показанная на Future Games Show, предложит игрокам инновационную механику, способную кардинально изменить восприятие сюжета — систему «Поворотных моментов» (Turning Points).

Как рассказал креативный директор Уилл Дойл, новая система позволит игрокам отматывать события назад, возвращаясь к ключевым решениям и переигрывать их. Это особенно актуально для игр Supermassive, где один неверный выбор может стоить персонажу жизни. Теперь у игроков появится возможность избежать роковых ошибок — или узнать, что стало бы с героями, выбери они другой путь.

Сюжет Directive 8020 разворачивается на колониальном корабле «Кассиопея», экипаж которого сталкивается с инопланетной угрозой, способной принимать любую форму. Здесь сразу вспоминаются классические ужастики вроде Чужого и Нечто. Главную роль исполняет Лашана Линч, и игрокам предстоит выяснить: кому можно доверять, когда враг может быть кем угодно?

Для поклонников более сурового подхода предусмотрен режим Survivor Mode — без возможности отмотать время назад, где каждое решение окончательно. Но даже в нём можно наблюдать дерево решений и страдать от осознания упущенных шансов.

Directive 8020 выйдет 2 октября на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Это обещает быть напряжённым путешествием в космос, где смерть — не всегда конец.