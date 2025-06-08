ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Directive 8020 02.10.2025
Адвенчура, Ужасы, Космос
7.3 104 оценки

Новый трейлер Directive 8020 посвятили демонстрации новой геймплейной механики космического хоррора

butcher69 butcher69

Студия Supermassive Games, известная своими интерактивными хоррорами Until Dawn, The Quarry и The Dark Pictures Anthology, готовится по-настоящему встряхнуть жанр космического ужаса. Их новая игра Directive 8020, показанная на Future Games Show, предложит игрокам инновационную механику, способную кардинально изменить восприятие сюжета — систему «Поворотных моментов» (Turning Points).

Как рассказал креативный директор Уилл Дойл, новая система позволит игрокам отматывать события назад, возвращаясь к ключевым решениям и переигрывать их. Это особенно актуально для игр Supermassive, где один неверный выбор может стоить персонажу жизни. Теперь у игроков появится возможность избежать роковых ошибок — или узнать, что стало бы с героями, выбери они другой путь.

Сюжет Directive 8020 разворачивается на колониальном корабле «Кассиопея», экипаж которого сталкивается с инопланетной угрозой, способной принимать любую форму. Здесь сразу вспоминаются классические ужастики вроде Чужого и Нечто. Главную роль исполняет Лашана Линч, и игрокам предстоит выяснить: кому можно доверять, когда враг может быть кем угодно?

Для поклонников более сурового подхода предусмотрен режим Survivor Mode — без возможности отмотать время назад, где каждое решение окончательно. Но даже в нём можно наблюдать дерево решений и страдать от осознания упущенных шансов.

Directive 8020 выйдет 2 октября на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Это обещает быть напряжённым путешествием в космос, где смерть — не всегда конец.

6
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Александр Гоголев

Хардкорщикам зайдет новая функция.