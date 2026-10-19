Обновление Directive 8020 добавляет онлайн-мультиплеер для пяти игроков

Студия Supermassive Games дает возможность экипажу корабля «Кассиопея» вместе пережить космический кошмар в онлайн-режиме. Бесплатное обновление для Directive 8020 (игры из серии The Dark Pictures) добавляет мультиплеер, рассчитанный на пять человек, для платформ PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Это научно-фантастическое приключение в жанре «выживание» дополняет уже существующий локальный кооперативный режим «Киновечер» (Movie Night) возможностью играть по сети. Каждый из пяти участников берет под свой контроль одного из членов экипажа «Кассиопеи» и принимает решения, используя собственный экран. Для этого каждому игроку необходима собственная копия игры.

Supermassive Games добавила несколько режимов для игры по сети. «Пользовательский режим» (Custom Mode) переносит классический формат совместной игры на диване в онлайн-пространство: вы выбираете персонажа в начале игры и совершаете действия, когда наступает его очередь.

Для тех, кто не хочет закреплять за собой конкретного персонажа, предусмотрен режим «Ротация» (Round Robin), в котором управление автоматически переключается между игроками через заданные промежутки времени. В сложных диалогах или при принятии судьбоносных решений поможет функция «Голосование» (Choice Voting): на экране отображается, как проголосовал каждый участник. Вы можете последовать за большинством или выбрать собственный путь.

Играть можно из любого места и в любой конфигурации — всего в сессии могут участвовать до пяти человек. Возможны любые варианты: например, пять игроков в пяти разных местах или же две группы — по два человека в одном месте и три в другом.

Помимо многопользовательского режима, обновление привносит новые возможности для настройки персонажей и игровые механики. В состав дополнения с гардеробом входят серебристые ретро-скафандры. Также в игру добавлены 13 «предзнаменований» (Premonitions) — коллекционных предметов, характерных для серии The Dark Pictures. Они позволяют заглянуть в возможное будущее и помогают принимать решения, от которых зависит выживание экипажа.