Оценки Directive 8020 варьируются от отличных до неудовлетворительных

Directive 8020, новая игра от Supermassive Games, получила довольно смешанные отзывы прессы, став довольно противоречивой игрой, с первоначальными обзорами от отличных до плохих.

Высокие оценки частично компенсируют низкие, и на данный момент средний показатель находится точно посередине: 71 балл на Metacritic и 76 на OpenCritic.

Игра представляет собой сюжетное приключение в классическом стиле разработчиков, специализирующейся, в частности, на хоррор-играх такого типа, таких как Until Dawn и The Quarry.

The Outerheaven - 90

The Sixth Axis - 90

Gaming Boulevard - 85

XGN - 85

CGMagazine - 85

Gamesreactor - 80

PlayStation Lifestyle - 80

MonsterVine - 70

TechRadar - 70

PlayStation Universe - 70

Press Start Australia - 70

GameWatcher - 70

Destructoid - 65

Stevivor - 60

Metro GameCentral - 60

Gameliner - 60

Game Informer - 50

Multiplayer.it - ​​50

Push Square - 50

В целом, положительные отзывы больше сосредоточены на элементах, которые Directive 8020 действительно учитывает. В некоторых аспектах игра преуспевает, например, в создании научно-фантастического хоррор-сеттинга, напоминающего атмосферу фильма «Нечто», в то время как более негативные отзывы не позволяют обойти стороной некоторые очевидные недостатки.

К критическим моментам относятся структурные недостатки игрового процесса и определённая общая поверхностность сюжета и проработки персонажей.