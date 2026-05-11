Directive 8020 12.05.2026
Адвенчура, Ужасы, Космос
6.4 183 оценки

Оценки Directive 8020 варьируются от отличных до неудовлетворительных

monk70

Directive 8020, новая игра от Supermassive Games, получила довольно смешанные отзывы прессы, став довольно противоречивой игрой, с первоначальными обзорами от отличных до плохих.

Высокие оценки частично компенсируют низкие, и на данный момент средний показатель находится точно посередине: 71 балл на Metacritic и 76 на OpenCritic.

Игра представляет собой сюжетное приключение в классическом стиле разработчиков, специализирующейся, в частности, на хоррор-играх такого типа, таких как Until Dawn и The Quarry.

  • The Outerheaven - 90
  • The Sixth Axis - 90
  • Gaming Boulevard - 85
  • XGN - 85
  • CGMagazine - 85
  • Gamesreactor - 80
  • PlayStation Lifestyle - 80
  • MonsterVine - 70
  • TechRadar - 70
  • PlayStation Universe - 70
  • Press Start Australia - 70
  • GameWatcher - 70
  • Destructoid - 65
  • Stevivor - 60
  • Metro GameCentral - 60
  • Gameliner - 60
  • Game Informer - 50
  • Multiplayer.it - ​​50
  • Push Square - 50

В целом, положительные отзывы больше сосредоточены на элементах, которые Directive 8020 действительно учитывает. В некоторых аспектах игра преуспевает, например, в создании научно-фантастического хоррор-сеттинга, напоминающего атмосферу фильма «Нечто», в то время как более негативные отзывы не позволяют обойти стороной некоторые очевидные недостатки.

К критическим моментам относятся структурные недостатки игрового процесса и определённая общая поверхностность сюжета и проработки персонажей.

klitor_lizator

Всё, как я и думал: средней паршивости ужастик.

22
Сережаа

Очередная повесточная шляпа.

20
Just-a-your-King

Только, что ее прошел. По мне так это реально оч слабая их игра, че они тут делали 4 года не понятно. Геймплей стал ток хуже, теперь почти нет интерактивности, все стало иди от точки а в точку б, попутно будут скучные прятки. Персонажи оч пресные, среди них по сути даже нет основного героя т.к. они все не шибко выделяются среди друг друга. Сам сюжет же на 7 главе весьма интересно раскрывается, не только наративно, но и то, что он вплетен в геймплей. Но до него надо еще дойти. От чего я так и вижу, что сценарий у игры реально был прям отличный, но реализовать его на таком же уровне они так и не смогли.

14
hikkichan

На один раз, пройти и удалить.

5
Денис Сидоров 5

Третью главу начал проходить, ужасов никаких не заметил, думаю в корзину выкинуть

3
