Оценки Directive 8020 варьируются от отличных до неудовлетворительных

Directive 8020, новая игра от Supermassive Games, получила довольно смешанные отзывы прессы, став довольно противоречивой игрой, с первоначальными обзорами от отличных до плохих.
Высокие оценки частично компенсируют низкие, и на данный момент средний показатель находится точно посередине: 71 балл на Metacritic и 76 на OpenCritic.
Игра представляет собой сюжетное приключение в классическом стиле разработчиков, специализирующейся, в частности, на хоррор-играх такого типа, таких как Until Dawn и The Quarry.
- The Outerheaven - 90
- The Sixth Axis - 90
- Gaming Boulevard - 85
- XGN - 85
- CGMagazine - 85
- Gamesreactor - 80
- PlayStation Lifestyle - 80
- MonsterVine - 70
- TechRadar - 70
- PlayStation Universe - 70
- Press Start Australia - 70
- GameWatcher - 70
- Destructoid - 65
- Stevivor - 60
- Metro GameCentral - 60
- Gameliner - 60
- Game Informer - 50
- Multiplayer.it - 50
- Push Square - 50
В целом, положительные отзывы больше сосредоточены на элементах, которые Directive 8020 действительно учитывает. В некоторых аспектах игра преуспевает, например, в создании научно-фантастического хоррор-сеттинга, напоминающего атмосферу фильма «Нечто», в то время как более негативные отзывы не позволяют обойти стороной некоторые очевидные недостатки.
К критическим моментам относятся структурные недостатки игрового процесса и определённая общая поверхностность сюжета и проработки персонажей.
Всё, как я и думал: средней паршивости ужастик.
Только, что ее прошел. По мне так это реально оч слабая их игра, че они тут делали 4 года не понятно. Геймплей стал ток хуже, теперь почти нет интерактивности, все стало иди от точки а в точку б, попутно будут скучные прятки. Персонажи оч пресные, среди них по сути даже нет основного героя т.к. они все не шибко выделяются среди друг друга. Сам сюжет же на 7 главе весьма интересно раскрывается, не только наративно, но и то, что он вплетен в геймплей. Но до него надо еще дойти. От чего я так и вижу, что сценарий у игры реально был прям отличный, но реализовать его на таком же уровне они так и не смогли.
На один раз, пройти и удалить.
Третью главу начал проходить, ужасов никаких не заметил, думаю в корзину выкинуть