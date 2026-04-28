Появились первые рецензии Directive 8020 - хоррор стал жестче и вариативнее

В сети начали появляться первые превью Directive 8020 — нового проекта от Supermassive Games. Журналистам дали опробовать одну из глав игры, и судя по отзывам, студия серьезно изменила привычную формулу своих интерактивных хорроров.

События разворачиваются на космическом корабле после крушения на далекой планете, где экипаж сталкивается с таинственной угрозой. Уже в ранних эпизодах игрокам приходится принимать быстрые решения, влияющие на отношения между персонажами и их дальнейшую судьбу.

Главное нововведение — система Turning Points, позволяющая откатывать ключевые выборы. В предыдущих играх серии ошибки были необратимыми, но теперь у игроков появится возможность пересмотреть последствия своих действий. При этом разработчики оставили опцию прохождения без подсказок и откатов для любителей более хардкорного опыта.

Еще одно важное изменение — повышенная опасность во время исследования. Если раньше персонажи были относительно в безопасности вне сюжетных сцен, теперь угроза может появиться в любой момент, что делает геймплей более напряженным.

Отдельно отмечают атмосферу: игра делает ставку не только на скримеры, но и на элементы боди-хоррора. Враги способны принимать разные формы, а сцены с их участием выглядят значительно мрачнее, чем в прошлых проектах студии.

По словам разработчиков, The Dark Pictures Anthology больше не будет делиться на «сезоны» — каждая новая часть станет самостоятельной историей, хотя и с отсылками для давних фанатов.

Релиз Directive 8020 запланирован на 12 мая 2026 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.