Directive 8020 12.05.2026
Адвенчура, Ужасы, Космос
6.9 140 оценок

Представлен новый трейлер хоррор игры Direct 8020

Legend_of_the_Hero

Представлен новый трейлер для PS5 Pro хоррор игры Directive 8020 — научно-фантастического приключенческого хоррора на выживание от студии Supermassive Games. Игроков ждёт космический триллер с беспрецедентным уровнем графики благодаря эксклюзивным возможностям PlayStation 5 Pro, включая PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), продвинутый рейтрейсинг и плавную производительность.

Этот проект станет новой пятой частью серии The Dark Pictures Anthology и выйдет на ПК, PlayStation и Xbox 12 мая 2026 года.

19
4
Black3D

Круто! Ходячая черная фигня напугала! Еще и челы какие то в слизи!

9
klitor_lizator

Средней паршивости страшилка, на один раз пойдёт.

5
6363

Жалко без озвучки я уже привык, что в темных картинах она была.

4
Эд Сноуден

норм видос я глянул с сайта пг:
"Об этой странице

Мы зарегистрировали подозрительный трафик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот. Почему это могло произойти?"

не не я ничё не буду вводить идите в очко владельцы пг