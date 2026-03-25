Представлен новый трейлер хоррор игры Direct 8020

Представлен новый трейлер для PS5 Pro хоррор игры Directive 8020 — научно-фантастического приключенческого хоррора на выживание от студии Supermassive Games. Игроков ждёт космический триллер с беспрецедентным уровнем графики благодаря эксклюзивным возможностям PlayStation 5 Pro, включая PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), продвинутый рейтрейсинг и плавную производительность.
Этот проект станет новой пятой частью серии The Dark Pictures Anthology и выйдет на ПК, PlayStation и Xbox 12 мая 2026 года.
Круто! Ходячая черная фигня напугала! Еще и челы какие то в слизи!
Средней паршивости страшилка, на один раз пойдёт.
Жалко без озвучки я уже привык, что в темных картинах она была.
