Directive 8020 12.05.2026
Адвенчура, Ужасы, Космос
6.9 141 оценка

Представлен новый трейлер хоррор игры Directive 8020

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Представлен новый трейлер для PS5 Pro хоррор игры Directive 8020 — научно-фантастического приключенческого хоррора на выживание от студии Supermassive Games. Игроков ждёт космический триллер с беспрецедентным уровнем графики благодаря эксклюзивным возможностям PlayStation 5 Pro, включая PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), продвинутый рейтрейсинг и плавную производительность.

Этот проект станет новой пятой частью серии The Dark Pictures Anthology и выйдет на ПК, PlayStation и Xbox 12 мая 2026 года.

Комментарии:  10
Black3D

Круто! Ходячая черная фигня напугала! Еще и челы какие то в слизи!

TERMINATOR-T800

Игроков ждёт беспрецедентный уровень графики благодаря эксклюзивным возможностям PlayStation 5 Pro, включая PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)...

klitor_lizator

Средней паршивости страшилка, на один раз пойдёт.

6363

Жалко без озвучки я уже привык, что в темных картинах она была.

FlufflePuff

Этот черный монстр в скафандре реал страшный. Даже покупать не буду, перестарались разрабы.

