Представлен обзорный трейлер научно-фантастического хоррора Directive 8020

Во время презентации Galaxies Spring Showcase 2026 разработчики показали новый официальный трейлер научно-фантастического хоррора Directive 8020. В ролике подробнее раскрыли сюжет, атмосферу и ключевые элементы геймплея будущей игры.

События Directive 8020 разворачиваются в далёком будущем, когда Земля находится на грани гибели, а человечество ищет новый дом. Последней надеждой становится планета Tau Ceti f, расположенная примерно в 12 световых годах от родной системы. На неё отправляется колониальный корабль Cassiopeia, однако миссия идёт не по плану — судно терпит крушение сразу после прибытия.

Выжившие члены экипажа вскоре понимают, что на планете они не одни. Игрокам предстоит столкнуться с неизвестной угрозой и попытаться выжить в условиях, где опасность может скрываться буквально в любой момент. Разработчики делают ставку на напряжённую атмосферу, элементы выживания и психологический хоррор.

Directive 8020 создаётся студией, известной по интерактивным хоррорам Until Dawn и The Quarry. Новый проект продолжает традицию кинематографичных приключений, но переносит действие в космический сеттинг.

Релиз Directive 8020 запланирован на 12 мая 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam).