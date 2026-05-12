Состоялся релиз Directive 8020 - научно-фантастического хоррора, открывающего второй сезон The Dark Pictures Anthology

Supermassive Games официально выпустила Directive 8020 — новую часть антологии The Dark Pictures. Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

События Directive 8020 разворачиваются в далёком будущем на борту колониального корабля Cassiopeia, отправленного к планете Tau Ceti f для поиска нового дома человечества. После аварийной посадки экипаж сталкивается с неизвестной инопланетной формой жизни, способной принимать облик членов команды. Разработчики называют проект смесью научной фантастики, психологического хоррора и паранойи в духе классических фильмов о космосе.

Одну из главных роллей в игре исполнила Лашана Линч, известная по фильмам «Не время умирать» и «Капитан Марвел». В Supermassive Games ранее заявляли, что Directive 8020 станет одной из самых технологически продвинутых игр студии с акцентом на кинематографичную постановку, нелинейные решения и систему последствий.

Разработчики также подтвердили наличие кооперативных режимов Shared Story и Movie Night, которые уже стали фирменной особенностью серии The Dark Pictures.

Согласно официальной информации, Directive 8020 использует движок Unreal Engine 5 и получила улучшенную систему лицевой анимации, более сложное освещение и переработанные механики скрытности. Ранее студия отмечала, что новая часть станет началом второго сезона антологии The Dark Pictures.