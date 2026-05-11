Стало известно точное время выхода Directive 8020 на ПК, PS5 и Xbox Series X|S

Directive 8020 — это новейшая сюжетная игра от студии, создавшей Until Dawn и The Quarry, и её релиз на всех платформах запланирован на 12 мая 2026 года.

Действие игры разворачивается в космосе, игроки будут управлять пятью членами экипажа «Кассиопеи». После столкновения с инопланетным организмом, имитирующим свою добычу, экипажу предстоит сделать всё возможное для выживания, а игроку придётся принимать невероятно сложные решения на этом пути.

Если вы хотите погрузиться в сюжет Directive 8020 сразу после его выхода, то вам интересно будет узнать, что её разблокировка произойдёт в 17:00 МСК 12 мая 2026 года. Это касается всех платформ: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Игроки могут предварительно загрузить игру прямо сейчас. Размер составляет около 40 ГБ, поэтому тем, у кого медленное интернет-соединение, возможно, стоит начать загрузку как можно скорее, чтобы быть готовыми к моменту релиза.