ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Directive 8020 12.05.2026
Адвенчура, Ужасы, Космос
6.4 183 оценки

Стало известно точное время выхода Directive 8020 на ПК, PS5 и Xbox Series X|S

monk70 monk70

Directive 8020 — это новейшая сюжетная игра от студии, создавшей Until Dawn и The Quarry, и её релиз на всех платформах запланирован на 12 мая 2026 года.

Действие игры разворачивается в космосе, игроки будут управлять пятью членами экипажа «Кассиопеи». После столкновения с инопланетным организмом, имитирующим свою добычу, экипажу предстоит сделать всё возможное для выживания, а игроку придётся принимать невероятно сложные решения на этом пути.

Если вы хотите погрузиться в сюжет Directive 8020 сразу после его выхода, то вам интересно будет узнать, что её разблокировка произойдёт в 17:00 МСК 12 мая 2026 года. Это касается всех платформ: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Игроки могут предварительно загрузить игру прямо сейчас. Размер составляет около 40 ГБ, поэтому тем, у кого медленное интернет-соединение, возможно, стоит начать загрузку как можно скорее, чтобы быть готовыми к моменту релиза.

27
30
Комментарии:  30
Ваш комментарий
Great-heartedElio

уже все поиграли и пришли к выводу, что игра полная шляпа

18
Эд Сноуден

глянул я минут 5-10 перемотками на ютабе прохождение...это просто пздц это даже не 1 это 0 из 10, редкое дно, там походу обновился состав или Юра мы всё прое....

11
Искусственный интеллeкт
известно точное время выхода

3, 2, 1 - релиз состоялся!!! 😁

8
Dgonni_79

Игру взломали,сегодня появилавась на торент трекерах, версия Portable от InsaneRamZes, таблетка от (CODEX-RUNE).Весит 35.36 GB (37966167410 Bytes) русской озвучки нет,субтитры только....

5
CommunicativeDorn

Как игра? Атмосферная?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ