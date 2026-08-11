Supermassive Games начала процедуру сокращений: под угрозой увольнения до 75 сотрудников после выхода Directive 8020

Британская Supermassive Games объявила о новой волне сокращений. Студия, известная по Until Dawn, The Quarry и The Dark Pictures Anthology, начала процедуру консультаций, которая может привести к потере до 75 рабочих мест. Решение принято вскоре после выхода хоррора Directive 8020, однако разработчик не связывает сокращения непосредственно с результатами игры.

«Мы приняли трудное решение начать процесс консультаций по сокращению штата, который, как ожидается, приведёт к потере до 75 наших коллег. Это необходимый шаг для обеспечения устойчивости компании», — заявила Supermassive Games. Студия также подчеркнула, что её приоритетом остаётся поддержка сотрудников, которых затронет процедура.

Сокращения стали очередным серьёзным испытанием для разработчика. В июле 2025 года Supermassive уже проводила аналогичную процедуру, которая затронула до 36 сотрудников. Тогда же компания перенесла выход Directive 8020 с первоначального срока на первую половину 2026 года.

В итоге Directive 8020, новая часть The Dark Pictures Anthology, вышла 12 мая 2026 года. Игра рассказывает о экипаже космического корабля Cassiopeia, которому противостоит инопланетный организм, способный имитировать своих жертв. По словам разработчиков, ключевую роль в выживании героев играют решения игрока и необходимость определить, кому можно доверять.

При этом утверждать, что именно продажи или оценки Directive 8020 стали причиной нынешних сокращений, пока нельзя. Supermassive объяснила решение необходимостью обеспечить устойчивость компании, не приводя финансовых показателей игры или других конкретных причин. Поэтому связь между релизом хоррора и сокращениями пока остаётся лишь предположением.

На сегодняшний день Supermassive продолжает работать над новыми проектами. На официальном сайте студия по-прежнему позиционирует себя как разработчика кинематографичных игр и отмечает, что стремится создавать масштабные проекты небольшими командами.