Supermassive Games объявила о новых увольнениях и переносе релиза Directive 8020 на 2026 год

Британская студия Supermassive Games, известная по интерактивным хоррорам Until Dawn и The Dark Pictures Anthology, объявила о новой волне сокращений, которая затронет 36 сотрудников. Об этом разработчики сообщили в официальном заявлении в соцсети X.

В компании отметили, что продолжают сталкиваться с нестабильной ситуацией в игровой индустрии и вынуждены «адаптироваться к меняющимся условиям». В связи с этим было принято тяжёлое решение начать процесс сокращения персонала. Supermassive Games выразила благодарность всем уволенным за вклад в проекты студии и пообещала оказать поддержку в трудоустройстве.

На фоне этих событий разработчики также сообщили о переносе одного из своих главных проектов — научно-фантастического хоррора Directive 8020, входящего в новую серию The Dark Pictures. Релиз игры сдвинут на 2026 год (ранее планировался на октябрь 2025 года). В студии подчеркнули, что дополнительное время нужно, чтобы довести проект до высокого качества и «предложить игрокам по-настоящему впечатляющий опыт».

При этом разработка Little Nightmares III, над которой Supermassive работает совместно с Bandai Namco, продолжается по графику и не пострадала от сокращений.

Supermassive Games — не единственная студия, оказавшаяся в затруднительном положении. За последний год множество игровых компаний по всему миру объявили об увольнениях и реструктуризации в условиях изменяющегося рынка.