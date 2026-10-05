Supermassive Games уволила более 70 сотрудников после нескольких месяцев консультаций

Supermassive Games столкнулась с новой волной сокращений: студию, по сообщениям сотрудников, покинули более 70 человек. Под увольнения попали разработчики, художники, продюсеры, а также представители руководящего состава.

О возможных сокращениях Supermassive Games объявила ещё в августе. Тогда студия начала консультации с сотрудниками и предупредила, что в результате реорганизации могут быть сокращены до 75 рабочих мест. Теперь процесс, судя по сообщениям бывших сотрудников, подошёл к концу.

Одним из тех, кто потерял работу, стал бывший директор Supermassive Games по IT и инфраструктуре Фрэнк Тиндл. Он рассказал об увольнении в LinkedIn, отметив, что несколько недель назад получил уведомление о возможном сокращении, после чего его должность действительно была ликвидирована. Тиндл проработал в компании 16 лет.

Таким образом, под сокращения попали более 70 сотрудников. Ранее в Supermassive Games работали свыше 400 человек, поэтому нынешняя волна увольнений затронула заметную часть команды студии.

Когда консультации только начались, Supermassive Games объяснила решение необходимостью обеспечить устойчивость компании. «Мы приняли трудное решение начать процесс консультаций по сокращению штата, который, как ожидается, приведёт к потере до 75 наших коллег. Это необходимый шаг, чтобы обеспечить устойчивость компании», — заявляла студия.

Supermassive также обещала оказывать поддержку сотрудникам, которых затронет реорганизация. При этом компания пока официально не прокомментировала сообщения о завершении сокращений и точное количество уволенных работников.