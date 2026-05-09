Supermassive опубликовали обновлённые системные требования хоррора Directive 8020

Supermassive Games опубликовала официальные системные требования для ПК хоррора Directive 8020, и, судя по рекомендуемым характеристикам, ясно, что новая игра будет стремиться предложить визуально амбициозный опыт.

Новая часть хоррор-антологии сохраняет кинематографический подход студии, но на этот раз с более требовательными техническими характеристиками, чем предыдущие игры Dark Pictures. Хотя минимальные системные требования остаются относительно доступными, рекомендуемые уже указывают на достаточно мощные ПК для плавной игры.

Минимальные:

Операционная система: Windows 10/11 64-бит

Процессор: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700

Место для хранения: 40 ГБ SSD

Рекомендуемые:

Операционная система: Windows 10/11 64-бит

Процессор: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6800

Место для хранения: 40 ГБ SSD

Требования к графике, по-видимому, особенно ориентированы на освещение и кинематографические эффекты эффекты, что вполне логично, учитывая визуальный стиль игры. Тем не менее, размер файлов остаётся вполне приемлемым — всего 40 ГБ, что намного меньше, чем у других недавних релизов, которые занимают гораздо больше места на диске.

Для многих ПК-геймеров наиболее важным фактором будет рекомендуемая видеокарта. RTX 3070 Ti или RX 6800 ясно показывают, что Directive 8020 ориентирована на конфигурации среднего и высокого уровня, если вы хотите наслаждаться высоким качеством и хорошей производительностью.