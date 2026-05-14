В хорроре Directive 8020 режим трассировки пути принудительно включает DLSS Quality

Релиз научно-фантастического хоррора Directive 8020 от студии Supermassive Games продемонстрировал нестандартный подход разработчиков к оптимизации. Проект создан на движке Unreal Engine 5 и предлагает пользователям выбор между классической трассировкой лучей и полной трассировкой пути. Тесты новинки на ультимативной системе с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 зафиксировали высокую нагрузку на компьютерное железо.

Детальное изучение меню настроек выявило техническую хитрость. Разработчики внедрили ее в графический конвейер игры для поддержания приемлемой частоты кадров. При включении полной трассировки пути система автоматически блокирует выбор технологии масштабирования. Игра принудительно активирует NVIDIA DLSS с профилем Quality и функцию Ray Reconstruction. Создатели намеренно лишили пользователей возможности отключить апскейлер или выбрать нативное разрешение рендеринга. Это сделано для избежания критического падения производительности в самом требовательном графическом режиме.

Подобный подход привел к необычным результатам при прямом сравнении пресетов. Классическая трассировка лучей в нативном разрешении без использования технологий масштабирования выдает около 78 кадров в секунду на флагманской RTX 5090. Переключение в режим трассировки пути благодаря жесткой привязке к DLSS Quality увеличивает итоговую частоту до 95 кадров в секунду. Таким образом игроки получают самое продвинутое освещение, а также увеличение частоты кадров на 21 процент. Эксперты индустрии предполагают, что подобные технические компромиссы станут абсолютной нормой, когда аудитория требовательных игр на новом движке превысит 1 млн пользователей.