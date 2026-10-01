В октябре Directive 8020 наконец получит онлайн-мультиплеер

Если вы ждали возможности получить достижения в Directive 8020 в режиме онлайн-мультиплеера, ожидание подходит к концу. В октябре игра наконец получит поддержку сетевой игры, и вы сможете погрузиться в этот жуткий научно-фантастический хоррор в кооперативе, не находясь при этом в одной комнате.

Новость о предстоящем обновлении с онлайн-мультиплеером появилась в официальном аккаунте Dark Pictures в соцсети X. В сообщении говорится:

Ваше терпение очень важно для нас. Мы рады сообщить, что ожидание скоро закончится. В октябре на борт "Кассиопеи" прибудет онлайн-мультиплеер. Мы поделимся подробностями в ближайшее время». А пока — спасибо за вашу неизменную поддержку.

Точной даты пока нет, но мы хотя бы знаем, что онлайн-мультиплеер должен появиться совсем скоро. Удивительно, что это заняло столько времени: игра вышла ещё в мае, и, казалось бы, внедрение этой функции должно было стать приоритетной задачей.