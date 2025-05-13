Ранний доступ атмосферной action-RPG в сеттинге городского фэнтези Directorate Novitiate запланирован на лето

В свежем трейлере Directorate Novitiate разработчики показали главную героиню - девушку по имени Канну Луна, известную под кодовым именем Меркурий.
В простой жизни Луна - студентка, а ночью - ассасин, обученная служить интересам загадочной организации, известной как Директорат. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 2006 года, где сверхъестественное соседствует с повседневной жизнью.
Игрокам предстоит принимать сложные решения, влиять на отношения героини и раскрывать мрачные секреты. Каждый друг, соперник и место содержат секреты, и каждое решение имеет последствия.
Разработкой занимается независимая инди-студия Nesting Games (Квебек и Лос-Анджелес), основанная ветеранами индустрии Фредериком и Себастьяном Брассар.
Directorate Novitiate выйдет в раннем доступе на ПК в Steam в 2025 году.
жаль русского нет, а так задумка интересная
склепают русский не переживай
городское фентези? что? люди хватит нейронки просить новости генерить
Есть такое. Стивен Кинг тому пример.