Ранний доступ атмосферной action-RPG в сеттинге городского фэнтези Directorate Novitiate запланирован на лето

В свежем трейлере Directorate Novitiate разработчики показали главную героиню - девушку по имени Канну Луна, известную под кодовым именем Меркурий.

В простой жизни Луна - студентка, а ночью - ассасин, обученная служить интересам загадочной организации, известной как Директорат. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 2006 года, где сверхъестественное соседствует с повседневной жизнью.

Игрокам предстоит принимать сложные решения, влиять на отношения героини и раскрывать мрачные секреты. Каждый друг, соперник и место содержат секреты, и каждое решение имеет последствия.

Разработкой занимается независимая инди-студия Nesting Games (Квебек и Лос-Анджелес), основанная ветеранами индустрии Фредериком и Себастьяном Брассар.

Directorate Novitiate выйдет в раннем доступе на ПК в Steam в 2025 году.