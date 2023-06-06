Анонсирован стелс-экшен с видом сверху The Directorate: The Spy Who Killed A Saint

Madowl Games анонсировали новый стелс-экшен The Directorate: The Spy Who Killed A Saint. Игра разрабатывается с расчетом на выпуск на ПК и консолях.
На дворе 1964 год. Управление, секретное разведывательное агентство Великобритании, получило загадочное сообщение, в котором говорилось, что на мировую арену вышел новый игрок, способный нарушить глобальную стабильность.
В Управлении действуйте в качестве шпиона, стремящегося предотвратить невообразимое разрушение. Избегайте, сражайтесь и перехитрите бесчисленных пехотинцев, охранников и боссов. Комический опыт в стиле 60-х заставляет игрока разрушить подлые планы злобного повелителя в заранее установленные игровые часы. Навеянная ностальгической классикой, такой как Metal Gear Solid, игра проливает свет на геймплей шпионажа сверху вниз.
Особенности:
- Скрытность: основной игровой механикой будет эффективная система скрытности. Высококонтрастные тени, варианты окружения и интеллектуальный ИИ станут основой напряженного и захватывающего стелс-опыта.
- События с фиксированным временем: игра будет работать на внутренних часах. Заскриптованные события будут происходить в игровом мире в определенное время. После прохождения многие события больше не повторятся. Игрок сам выбирает, какие события достойны его внимания. Игроки будут собирать информацию и автоматически записывать события в свой шпионский блокнот для дальнейшего использования.
- Комедия: юмор изобилует множеством сценариев по всему миру. Управление не воспринимает себя слишком серьезно и склоняется к более смешной стороне элитного шпионажа.
она умудряется тормозить даже на ролике