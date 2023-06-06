Анонсирован стелс-экшен с видом сверху The Directorate: The Spy Who Killed A Saint ©

Madowl Games анонсировали новый стелс-экшен The Directorate: The Spy Who Killed A Saint. Игра разрабатывается с расчетом на выпуск на ПК и консолях.

На дворе 1964 год. Управление, секретное разведывательное агентство Великобритании, получило загадочное сообщение, в котором говорилось, что на мировую арену вышел новый игрок, способный нарушить глобальную стабильность.

В Управлении действуйте в качестве шпиона, стремящегося предотвратить невообразимое разрушение. Избегайте, сражайтесь и перехитрите бесчисленных пехотинцев, охранников и боссов. Комический опыт в стиле 60-х заставляет игрока разрушить подлые планы злобного повелителя в заранее установленные игровые часы. Навеянная ностальгической классикой, такой как Metal Gear Solid, игра проливает свет на геймплей шпионажа сверху вниз.

Особенности: