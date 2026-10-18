Изометрический воксельный экшен-выживач Direland на собственном движке собрал свыше 50 000 вишлистов в Steam

Японский разработчик-одиночка jockie из студии KAIJIUUUUU представил расширенный игровой процесс своего проекта Direland, число добавлений которого в списки желаемого Steam превысило отметку в 50 000 пользователей. Игра представляет собой изометрическую песочницу на выживание с воксельной графикой, где герою предстоит очнуться в чужом доме на диких землях без воспоминаний и бороться за жизнь в агрессивном окружении.

Разработка ведется на проприетарном движке, который создатель написал самостоятельно с нуля. Автор реализовал упаковку всех игровых ресурсов в единый исполняемый файл, добавил полупрозрачные визуальные эффекты пыли и брызг, а также настроил динамическую симуляцию воды с отражениями облаков. На странице игры в Steam указано использование ассистивного искусственного интеллекта для помощи в написании кода и текстовой локализации.

Был удивлен, обнаружив Direland в списке куратора Game-uses-AI. Арт и музыка созданы мной лично, поэтому казалось, что проект туда не относится. Однако консультации по коду, генерация примеров и помощь с переводом тоже считаются генеративным ИИ. Мое представление об этом было поверхностным, придется его пересмотреть.

- jockie, разработчик Direland

Боевая система новинки сочетает динамику слэшеров вроде Devil May Cry с изометрической перспективой Diablo. Герой может наносить серии ударов, моментально отменять анимации атак подсекающим прыжком и применять выпады с рывком в стиле Terraria. Для развития персонажа спроектирована необычная плата роста, напоминающая электронную схему, куда вставляются наградные чипы, повышающие характеристики здоровья, брони, урона и скорости добычи ресурсов.

Главной угрозой в открытом мире выступают гигантские боссы, среди которых представлены колоссальный песчаный червь, морской краб и многоголовый слизневый дракон. Крупные противники способны разрушать блоки ландшафта и постройки игрока прямо во время битвы. Для сражений с ними внедрена механика расчленения, позволяющая отрубать врагам головы, сбивать перья и ломать уязвимые части тела.

В перерывах между битвами персонаж может свободно изменять рельеф, строить базы с наклонными крышами, расставлять шипованные ловушки для автоматических ферм опыта и возделывать поля. В открытом мире также расположены порталы в подземелья и жилища мирных ремесленников, включая кузнеца, открывающего доступ к экипировке из останков чудовищ.

Страница Direland уже доступна в Steam с подтвержденным русским переводом интерфейса и субтитров. Создатель планирует выпустить публичную демоверсию в рамках будущих фестивалей, тогда как точная дата релиза полной версии пока не объявлена.