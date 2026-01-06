DiRT Rally носила кодовое название DiRT Delta и могла бы стать игрой с живым сервисом

Не так давно создатели DiRT Rally вспомнили о зарождении игры, сыгравшей ключевую роль в возрождении Codemasters после сложного финансового периода. Разработка игры велась при очень ограниченном бюджете, но, несмотря на это, она стала одним из самых популярных раллийных симуляторов последних лет.

Как рассказал Пол Коулман, директор DiRT Rally, изначально игра носила рабочее название DiRT Delta, и долгое время в компании рассматривали возможность превратить ее в долгосрочную игру-сервис. По его словам, в тот период Codemasters вела пристальный анализ новых бизнес-моделей: механики, известные по free-to-play играм, лутбоксы и различные формы монетизации. Много времени ушло на то, чтобы придумать, как вписать ралли и автоспорт в экономическую систему в стиле World of Tanks.

Они почти год разрабатывали сложную технологическую структуру, основанную на производителях и странах, в которой игроки могли бы развиваться от классических автомобилей, таких как Lancia Fulvia, до легендарной Группы B. В рамках планируемой модели игры-услуги игроки получали бы опыт и валюту, открывая для себя новые автомобили, от Ford Escort Mk1 до современных машин WRC:

Вставал вопрос: « согласились бы фанаты платить за ускорение прогресса?». Я не знаю. Знаете, в сообществе симуляторов есть люди, которые могут потратить тысячи на оборудование, и в то же время морщат нос от нескольких фунтов за DLC.

Сам Коулман признает, что игры-услуги могут как добиться огромного успеха, так и потерпеть грандиозное фиаско. Тут все зависит от ценовой структуры и доверия игроков:

Если игра хорошая и люди хотят в нее играть, то деньги со временем начнут поступать, будь то от продаж или от разумной, щадящей монетизации. Игроки должны быть уверены, что получают реальную ценность и могут доверять ее разработчикам.

Хотя DiRT Rally оказалась успешной как с художественной, так и с коммерческой точки зрения, Коулман не скрывает сожаления о том, что серия не была развита как единая долговечная платформа. По мнению Коулмана, идеальным решением было бы объединить аркадную ДНК серии DiRT с аутентичностью DiRT Rally в одном продукте, разрабатываемом на протяжении многих лет, которому он дал рабочее название DiRT Rally: The Service:

После DiRT 4 велись разговоры о том, что будет дальше. Очень быстро тема DiRT 5 превратилась в «давайте сделаем DiRT Rally 2.0». Честно говоря, я сожалею, что DiRT 4 вообще был создан. Я считаю, что DiRT Rally как сервис был бы гораздо более сильным проектом. Оглядываясь назад, лицензия WRC могла бы добавляться и удаляться без необходимости закрытия всего продукта.

В заключение Коулман коснулся ситуации с EA Sports WRC, которая положила конец многолетней эре:

Решения, принятые в EA Sports WRC, сделали ее убыточной для EA. В бывшей Codemasters больше не было желания продолжать разработку раллийных игр, и это очень жаль.