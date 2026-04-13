EA прекращает поддержку пользовательских чемпионатов в DiRT Rally 2.0

Компания Electronic Arts объявила о скором прекращении работы одной из сетевых функций в раллийном симуляторе DiRT Rally 2.0. Речь идет о системе Racenet Clubs, которая станет недоступна 8 июля 2026 года.

Причиной изменения станет закрытие сайта, на котором размещалась и управлялась эта функция. После отключения игроки больше не смогут создавать клубы, участвовать в пользовательских чемпионатах и проводить асинхронные соревнования через Racenet.

В самой игре попытка открыть раздел Racenet Clubs после указанной даты будет приводить к ошибке, и доступ к режиму окажется полностью заблокирован. Для многих поклонников проекта именно эта система являлась важной частью онлайн-сообщества, поскольку позволяла проводить соревнования в удобное время и формировать собственные лиги.

При этом остальные сетевые возможности DiRT Rally 2.0 продолжат работать. Игрокам по-прежнему будут доступны заезды на время (Time Trial), режим карьеры My Team и стандартные многопользовательские гонки Quick Play.

В EA также уточнили, что аналогичная система клубов в игре EA Sports WRC не затронута, поскольку она работает на другой инфраструктуре и через отдельный сервис.

Закрытие Racenet Clubs стало частью постепенного сворачивания поддержки старых проектов издателя. Несмотря на то что у DiRT Rally 2.0 до сих пор сохраняется активное сообщество, внимание Electronic Arts всё больше смещается на более новые раллийные игры.