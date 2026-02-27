Разработчики Bunny Garden анонсировали Dirty Room Girlfriend - игру, где нужно убираться в грязной комнате девушки

Разработчик визуальных новелл и симуляторов qureate официально представил новый, необычный проект под рабочим названием Dirty Room Girlfriend (название предварительное). Релиз игры запланирован на 2027 год.
Анонс состоялся в рамках трансляции "qureate Digest 2026-2027", где компания представила дорожную карту своих будущих релизов. Судя по первому концепт-трейлеру, центральной механикой новой игры станет уборка захламленной комнаты, принадлежащей девушке. В коротком ролике вниманию зрителей предстало помещение, заваленное мусорными пакетами и множеством самых разных, порой интимных, предметов, разбросанных в полном беспорядке.
На данный момент детали сюжета и геймплея держатся в секрете. Поклонникам студии остается только гадать, будет ли это симулятор с элементами головоломки или история, раскрывающая персонажа через наведение порядка в ее жилище. Студия призывает ждать дальнейших новостей.
Студия qureate известна такими играми как Bunny Garden - симулятора свиданий, где главный герой клеит девушек в баре, и Merry Bunny Garden - спин-офф, где главному герою нужно провожать пьяных девушек домой.
это они похоже на японскую стримершу ориентировались
это она на мусорном полигоне что ли стримит ? )
Если там можно будет нюхать её грязные трусы то это топик👍🙂
Совсем ку-ку.
скажу лишь одно нам своих подружек с грязной комнатой хватает
А эта девушка не онлифансом занимается? А то есть там всякие.
нишевая тема конечно)) ориентация на любителей нижнего бельеца явно)) своего фаната игра точно найдет))
Буквально рассчитано на специфичные девиации из разряда фетишизма.
шизанутая игра от шизанутых разработчиков
Симулятор засранки чтоли