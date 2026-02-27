ЧАТ ИГРЫ
Dirt Room Girlfriend Project TBA
Инди, Другой симулятор, Аниме
0 0 оценок

Разработчики Bunny Garden анонсировали Dirty Room Girlfriend - игру, где нужно убираться в грязной комнате девушки

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчик визуальных новелл и симуляторов qureate официально представил новый, необычный проект под рабочим названием Dirty Room Girlfriend (название предварительное). Релиз игры запланирован на 2027 год.

Анонс состоялся в рамках трансляции "qureate Digest 2026-2027", где компания представила дорожную карту своих будущих релизов. Судя по первому концепт-трейлеру, центральной механикой новой игры станет уборка захламленной комнаты, принадлежащей девушке. В коротком ролике вниманию зрителей предстало помещение, заваленное мусорными пакетами и множеством самых разных, порой интимных, предметов, разбросанных в полном беспорядке.

На данный момент детали сюжета и геймплея держатся в секрете. Поклонникам студии остается только гадать, будет ли это симулятор с элементами головоломки или история, раскрывающая персонажа через наведение порядка в ее жилище. Студия призывает ждать дальнейших новостей.

Студия qureate известна такими играми как Bunny Garden - симулятора свиданий, где главный герой клеит девушек в баре, и Merry Bunny Garden - спин-офф, где главному герою нужно провожать пьяных девушек домой.

МАХАН МАХАНОВИЧ

это они похоже на японскую стримершу ориентировались

MNM 777

это она на мусорном полигоне что ли стримит ? )

Игнатий Лапкин

Если там можно будет нюхать её грязные трусы то это топик👍🙂

MNM 777
Ahnx

Совсем ку-ку.

Саори

скажу лишь одно нам своих подружек с грязной комнатой хватает

ОгурчикЮрец

А эта девушка не онлифансом занимается? А то есть там всякие.

нитгитлистер

нишевая тема конечно)) ориентация на любителей нижнего бельеца явно)) своего фаната игра точно найдет))

UnbearableSavage

Буквально рассчитано на специфичные девиации из разряда фетишизма.

Pycckuu_XAKEP

шизанутая игра от шизанутых разработчиков

ДЕНИСКА_омск

Симулятор засранки чтоли