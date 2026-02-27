Разработчики Bunny Garden анонсировали Dirty Room Girlfriend - игру, где нужно убираться в грязной комнате девушки

Разработчик визуальных новелл и симуляторов qureate официально представил новый, необычный проект под рабочим названием Dirty Room Girlfriend (название предварительное). Релиз игры запланирован на 2027 год.

Анонс состоялся в рамках трансляции "qureate Digest 2026-2027", где компания представила дорожную карту своих будущих релизов. Судя по первому концепт-трейлеру, центральной механикой новой игры станет уборка захламленной комнаты, принадлежащей девушке. В коротком ролике вниманию зрителей предстало помещение, заваленное мусорными пакетами и множеством самых разных, порой интимных, предметов, разбросанных в полном беспорядке.

На данный момент детали сюжета и геймплея держатся в секрете. Поклонникам студии остается только гадать, будет ли это симулятор с элементами головоломки или история, раскрывающая персонажа через наведение порядка в ее жилище. Студия призывает ждать дальнейших новостей.

Студия qureate известна такими играми как Bunny Garden - симулятора свиданий, где главный герой клеит девушек в баре, и Merry Bunny Garden - спин-офф, где главному герою нужно провожать пьяных девушек домой.