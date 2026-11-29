Инди-студия Skyturns выпустила бесплатную демоверсию Dirt Town в Steam и представила трейлер необычного симулятора строительной техники. Игрокам предстоит управлять бульдозерами, экскаваторами, самосвалами и погрузчиками, прокладывать дороги через дикую местность, расчищать завалы и добывать ресурсы. Полноценный релиз в раннем доступе запланирован на 4 декабря 2026 года.

Dirt Town делает ставку на физическую песочницу с продвинутой симуляцией ландшафта. Изменения рельефа сохраняются в рамках текущего прохождения, а разные типы грунта ведут себя по-своему: песок и глина отличаются по свойствам, причём влажность напрямую влияет на сцепление колёс и возможность перемещать породу. Дожди формируют лужи и ручьи, а в отдельных заданиях придётся осушать болота, чтобы добраться до залежей ресурсов.

Разработчики предусмотрели и множество деталей управления техникой. Игроки смогут покидать кабину, передвигаться вокруг машин, использовать цепи для буксировки, бурить камни для создания точек зацепа и настраивать автоматическое выравнивание отвала. Заработанные деньги можно тратить на покупку новых машин и конвейеров.

Помимо строительных работ, в игре появятся побочные развлечения: например, строительство трассы для кроссовых мотоциклов и прыжки на грузовике с огромных обрывов.

На старте раннего доступа будет доступна одна средняя карта с упором на горную добычу, а также кооперативный режим для четырёх игроков. В дальнейшем Skyturns планирует добавить снег, лесозаготовку и новые биомы. Стоимость Dirt Town пока не раскрывается, однако разработчики обещают, что в раннем доступе игра будет дешевле финальной версии.

Проект выйдет на Windows и macOS с процессорами Apple Silicon. Dirt Town поддерживает рули, джойстики и геймпады, а для стабильных 60 FPS авторы рекомендуют видеокарту уровня NVIDIA RTX 4070 или AMD RX 7800 XT. Русская локализация пока не заявлена.