Шутер Dirty Bomb получил неожиданное обновление с поддержкой пользовательских серверов весной 2026 года

Студия Splash Damage выпустила неожиданный патч для командного шутера Dirty Bomb. 15 апреля 2026 года разработчики объявили о партнерстве с платформой xREALM. Благодаря этому событию геймеры снова получили возможность арендовать серверы от сообщества. Пользователи могут запускать матчи с индивидуальными настройками в 4 мировых регионах, среди которых Америка, Центральная Европа и Азия.

Данный анонс стал огромным сюрпризом для фанатов. Часть аудитории искренне благодарит создателей за сохранение проекта, тогда как другие просят выпустить игру Dirty Bomb 2 или добавить функцию бесплатного локального хостинга.

На сайте хостинг партнера представлено 3 базовых тарифа. Самый дешевый вариант на 8 мест обойдется в 9 евро за 1 месяц. Пакет на 16 слотов стоит 19 евро. За эти деньги игрокам предоставляется защита от DDoS атак и серверы на быстрых накопителях.

Сама игра Dirty Bomb остается полностью бесплатной. В своих прошлых обновлениях авторы полностью вырезали донатную валюту, поэтому теперь абсолютно любые внутриигровые предметы покупаются за обычные кредиты. Обычный ящик со снаряжением обойдется в 5000 кредитов, а разблокировка новых оперативников стоит 60000 или 75000 монет в зависимости от выбранного персонажа.