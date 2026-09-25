В Steam вышла демоверсия мрачного пинбол-рогалика Disciple в стиле Peggle и Vampire Survivors

Студия Angry Goblin Games выпустила бесплатную пробную версию своего дебютного проекта Disciple в сервисе Steam. Игра объединяет механику физической аркады в духе Peggle с элементами выживания и созданием билдов в стиле Vampire Survivors, используя мрачную стилистику лавкрафтовского хоррора. Полноценный релиз запланирован на 2027 год.

Игровой процесс завязан на ритуальных спусках в Бездну. Герой запускает особый диск, который рикошетит от препятствий, монстров и залежей кристаллов. Основная цель каждого захода заключается в сборе кристаллической эссенции. Если набранного объема хватает для утоления ненасытной тьмы, персонаж перерождается для следующего падения, а при неудаче Бездна окончательно поглощает героя.

В тестовой сборке доступно 3 персонажа с индивидуальными свойствами: The Templar, The Seer и The Scorched. Сражения разворачиваются на 1 локации под названием The Hollow, где можно опробовать специальный режим Vigil с акцентом на набор максимального количества очков. Кроме того, пробник содержит базовый набор артефактов и дополнительные разблокируемые предметы для экспериментов со стилями прохождения.

Боевая система предлагает собирать билды из реликвий забытого божества, измененных влиянием Бездны. Артефакт The Blade Penitent рубит кристаллы и монстров, аура Seraphim's Aura испепеляет приближающихся противников, а турель The Sentinel автоматически обстреливает цели зарядами святой энергии. Каждую реликвию можно усилить священными рунами для раскрытия истинного потенциала. Препятствовать спуску будут чудовища Бездны, включая паразитов, ворующих эссенцию прямо на лету, и плюющихся ядом созданий.

Игра разрабатывается для ПК и не содержит русскоязычной локализации. Для запуска потребуется процессор с поддержкой инструкций SSE2, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Intel HD Graphics 510 с поддержкой графического API Vulkan 1.0. В рекомендованных требованиях указаны процессор Intel Core i5-6600K, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050.