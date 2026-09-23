Энтузиасты представили масштабный open-source ремейк Disciples 2 на новом движке

Команда энтузиастов под вывеской Nevendaar Labs продемонстрировала первый рабочий билд масштабного фанатского open-source ремейка культовой пошаговой стратегии Disciples 2. Проект, получивший рабочее название OpenD2, создается полностью с нуля на современном движке без использования устаревшего исполняемого файла оригинала 2002 года. Авторы сохранили мрачную готическую стилистику, оригинальные двухмерные ассеты и базовые механики, попутно избавив стратегию от вековых технических ограничений старого кода.

В разработке принимают участие известные в сообществе моддеры, среди которых создатель базы данных D2Info Дмитрий Овчинников и программист под ником alternativehood. Недавно команда пополнилась еще 9 специалистами, включая 3D-моделлеров, художников и тестировщиков. По предварительным оценкам создателей, до первого публичного релиза может оставаться около 2 месяцев, а прямо сейчас в проект внедряют полноценную поддержку оригинальных сюжетных саг.

Главным поводом для дискуссий среди ветеранов обещает стать беспрецедентно глубокая кастомизация боевых правил. Прямо в игровом меню пользователи могут полностью перенастроить боевую математику под свои вкусы. Движок позволяет переключаться между расчетом бросков на 1 или 2 кубика, регулировать базовую точность вплоть до 100 процентов, менять разброс урона, активировать штрафы за промахи и двигать планку предела брони до 90 процентов или любого другого значения. Для комфортного контроля предусмотрена детальная перенастройка горячих клавиш для экранов города, глобальной карты, сражений и встроенного редактора.

Боевая система получила множество точечных улучшений, приближающих тактику к современным стандартам жанра. На экране битвы появилась динамическая шкала инициативы с очередностью ходов в духе Heroes of Might and Magic или Disciples 3. Игроки получили возможность быстрого предварительного расчета автобоя с опцией переиграть схватку вручную, детальное отображение точных шансов попадания и прогнозируемого урона, а также привязку атак к отдельным клавишам. Информационное окно любого бойца теперь фиксируется нажатием правой кнопки мыши, избавив игроков от необходимости удерживать ее зажатой во время изучения характеристик.

Новая техническая основа полностью сняла ограничения оригинального движка на размеры локаций и количество отрядов. Картоделы могут собирать сценарии любого формата, включая компактные арены размером менее 32 на 32 клетки или огромные территории, значительно превосходящие старый лимит в 48 на 48 клеток. В тестовом сценарии Страх темноты разработчики продемонстрировали продвинутую механику поля зрения и тумана войны, где горные хребты реалистично перекрывают обзор отряду вместо привычного шаблонного радиуса видимости. Сам редактор карт встроен прямо в клиент игры и поддерживает размещение скриптов, событий и региональных зон.

В клиент интегрирована интерактивная энциклопедия, доступная прямо во время прохождения партии. База данных содержит подробные сведения обо всех бойцах, ветках прокачки, артефактах, заклинаниях и перках с фильтрацией по ролям вроде контроллеров или бафферов. Древо построек столицы получило наглядную вертикальную схему размещения, а список геймплейных механик пополнился развитием отдельных юнитов внутри отряда без участия предводителя, возможностью возведения построек в захваченных деревнях и крафтом артефактов из собираемых ингредиентов.

Сетевой код проекта полностью перевели на серверную архитектуру, что призвано поставить крест на рассинхронизациях и взломе параметров через сторонний софт. Мультиплеер уже поддерживает режим одновременных ходов, пользовательские лобби, соревновательные запреты на определенные заклинания или предметы, а также встроенный маркетплейс для пользовательских карт. Новый движок также позволяет активировать популярные глобальные модификации вроде Сёмги или Мотлина простым переключением параметров в меню без необходимости держать на накопителе отдельные копии игрового клиента.