Энтузиасты выпустили Gallean - открытый ремейк Disciples 2 с поддержкой 4K и русским языком

На платформе GitHub и официальном сайте проекта стал доступен фанатский ремейк культовой пошаговой стратегии Disciples II: Rise of the Elves под названием Gallean. Энтузиасты полностью воссоздали оригинальные правила тактических сражений, перенесли все сюжетные кампании с одиночными сценариями и адаптировали интерфейс под современные мониторы с поддержкой разрешения до 4K. Проект распространяется бесплатно с открытым исходным кодом по лицензии Apache 2.0.

Главной технической особенностью проекта стал переработанный графический пайплайн. Разработчики отказались от простого масштабирования спрайтов стандартными фильтрами и задействовали нейросетевые модели BasicVSR++ и LTX для генерации недостающих деталей на основе оригинальных анимаций. Каждому двухмерному спрайту сгенерировали процедурные карты нормалей, благодаря чему бойцы и окружение полноценно реагируют на динамические источники света от заклинаний, огня и солнца прямо во время боя.

В текущей сборке доступен локальный мультиплеер в формате хотсит за одним компьютером, тогда как сетевые баталии авторы планируют внедрить ближе к релизу 1.0. Искусственный интеллект оппонентов подчиняется честному туману войны, умеет оценивать обстановку и вовремя отступать из проигранных битв, хотя на стратегической карте все еще способен совершать непредсказуемые тактические ошибки.

Создатель проекта под псевдонимом GalleanDev отметил успехи в оптимизации движка, но одновременно указал на сложности при настройке поведения компьютерных противников.

Глядя на результат, есть повод гордиться сохранением простого инструментария dotnet с поддержкой Native AOT и сотнями тестов движка. Но пока нет повода гордиться глобальным искусственным интеллектом, который продолжает совершать глупости вроде проигрыша в сложном сценарии на 80 с лишним ходов уже на 2 ходу, просто скармливая Дрега Зула Кракену.

- GalleanDev, ведущий разработчик проекта

Свежее обновление 0.12.3 принесло полную локализацию интерфейса на 8 языков, среди которых присутствует и русский перевод. Стартовый язык определяется автоматически на основе региональных параметров операционной системы, однако переключить локализацию разрешается в любой момент прямо во время партии.

Ремейк разработан на языке C# с применением библиотек Avalonia и SkiaSharp на базе .NET 10. Благодаря компиляции в нативный машинный код через Native AOT игра работает на Windows 10, различных дистрибутивах Linux и операционной системе macOS на компьютерах с чипами Apple Silicon или процессорами Intel. Системные требования остаются щадящими: для комфортной работы требуется 2-ядерный 64-битный процессор, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта с 1 ГБ видеопамяти с поддержкой DirectX 11 или OpenGL 3.0.

Для запуска игры необходим пакет ресурсов, который встроенная утилита может сгенерировать из оригинальных файлов лицензионной версии стратегии или извлечь из фанатских архивов. Проект Gallean остается независимой разработкой игрового сообщества и официально не связан с компанией Strategy First, владеющей правами на франшизу Disciples.