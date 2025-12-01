Disciples: Domination получила завораживающую главную тему от звезды игровой индустрии Джули Элвен

Ролевая стратегия Disciples: Domination обзавелась собственной музыкальной визитной карточкой — главной темой, исполненной знаменитой вокалисткой Джули Элвен. В честь премьеры издатель представил официальный видеоролик, позволивший впервые услышать композицию целиком.

Джули Элвен хорошо известна поклонникам игр: её голос звучал в Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, League of Legends, Astro Bot и World of Warcraft. Авторы уверены, что её фирменное магическое звучание придаст мрачному миру Nevendaar новую глубину, усилив атмосферу мистики и грядущей битвы.

Disciples: Domination продолжает историю Disciples: Liberation. Сюжет разворачивается спустя 15 лет после событий предыдущей части: Авианна, некогда победившая богов, теперь лишилась союзников и вынуждена в одиночку противостоять новой напасти — Скверне. Игроков ждёт формирование собственного отряда, сложные тактические битвы и развитие персонажей, чьи способности зависят от выбранных фракций.

Проект был анонсирован в августе 2025 года и выйдет в 2026-м на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Новая музыкальная тема уже успела вызвать интерес и задать тон будущему приключению.